Pražská policie obvinila muže z upálení dvou lidí v přístřešku

Praha - Pražská policie obvinila osmačtyřicetiletého muže z dvojnásobné vraždy. Podle kriminalistů v březnu kvůli partnerským neshodám podpálil chatku, ve které přespávala jeho bývalá přítelkyně s jiným mužem. Na webu to dnes uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Pachatel se podle něj k činu, který se původně jevil jako nešťastná náhoda, přiznal. Za vraždu spáchanou na dvou lidech hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Přístřešek v lesním porostu u ulice K Barrandovu v Praze 5 shořel 2. března kolem čtvrté hodiny ranní. Hasiči v troskách po uhašení požáru našli dvě ohořelá lidská těla. Zprvu to vypadalo, že si obyvatelé příbytku v noci topili otevřeným ohněm a před požárem nestihli včas utéct. "Na místě proběhlo standardní ohledání místa požáru a ani policejní pes na vyhledávání akcelerantů hoření nic zvláštního neobjevil," uvedl Daněk.

Zlom v prověřování případu nastal, když policisté začali zjišťovat detaily ze života uhořelých lidí u jejich přátel a známých. "Nezdála se jim výpověď bývalého přítele poškozené. Z jeho výslechu totiž vyplynuly určité zásadní rozpory, o kterých obvodní kriminalisté vyrozuměli kolegy z oddělení vražd, a společně pak začali zjišťovat další skutečnosti svědčící o podezření na násilný trestný čin. Následně nashromáždili dostatek indicií k tomu, aby mohli konstatovat, že mají podezření na dvojnásobnou vraždu," pokračoval mluvčí. Při následném výslechu se muž podle Daňka přiznal k tomu, že příbytek zapálil.

V březnu policie zveřejnila, že uhořelými jsou pravděpodobně bezdomovci. Lidé bez domova bývají oběťmi požárů často. Nejtragičtějším případem byl požár opuštěné drážní budovy na pražské Florenci z konce října 2010, při kterém zemřelo devět lidí. Budova se tehdy vznítila od svíčky. Výjimkou ale nejsou ani úmyslně založené požáry. Slovenský bezdomovec Miroslav Reisinger loni v listopadu upálil v pražské zahrádkářské kolonii českou družku poté, co ji polil benzinem. Soudy mu za to uložily 15 let odnětí svobody.