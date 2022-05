Pražská plynárenská vyzývá některé zákazníky k úpravě cen za energie

Praha - Pražská plynárenská vyzývá část svých zákazníků k jednání o zvýšení cen za energie. Argumentuje současnou situací na trhu. Návrh k jednání firma zatím rozeslala pouze malé části odběratelů, a to některým právnickým osobám, nejedná se tedy o plošné rozesílání. ČTK to dnes řekl mluvčí Pražské plynárenské (PPAS) Miroslav Vránek. Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425.000 odběrných míst.

Podle Vránka se jedná o určitý návrh, jehož předmětem by bylo otevření jednání ohledně případných možností úpravy dříve uzavřené smlouvy, v návaznosti na aktuální situaci na trhu. "Rozhodně k tomu však zákazníky nenutíme, chceme jim jen navrhnout možnost určitých výhod, které bychom jim poskytli za jejich případné ústupky v rámci některých parametrů uzavřené smlouvy. V případě, že zákazník nebude mít o uvedené zájem, zůstává samozřejmě v platnosti uzavřená smlouva v původním znění," uvedl Vránek. Zákonný rámec a smluvní ujednání to firmě podle něj u vybraných zákazníků umožňují.

Případné následné jednání je podle něho individuální vzhledem k podmínkám a nastavení smlouvy konkrétního zákazníka. "Podle zatím průběžných výsledků se ukazuje, že část oslovených zákazníků vnímá naši aktivitu s pochopením, má zájem uvedené projednat a seznámit se s možnostmi a existují již případy, kdy dochází ke vzájemné dohodě," sdělil ČTK Vránek.

Mezi oslovené zákazníky patří například jihočeské město Český Krumlov. "Oni nás požádali o to, abychom akceptovali vyšší cenu. A my jsme odpověděli, že to nemůžeme akceptovat a že trváme na smlouvě, neboť byla vysoutěžená na burze," řekl ČTK místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL). Český Krumlov od Pražské plynárenské odebírá plyn pro město a zřizované organizace.

Současně platná cena za 1 MWh vzešlá ze soutěže na energetické burze činí pro město podle Hermanna 1770 korun, Pražská plynárenská dala městu nejlepší nabídku. Je platná jen pro rok 2022, do té doby město platilo 525 Kč. "1770 Kč je cena, kterou platí město plus 11 dalších subjektů zapojených do obchodu. Snaha PPAS zvýšit cenu je učiněna zasláním Výzvy k obnově smlouvy. Je to de facto výzva k jednání, ve které není konkrétní cenová nabídka, jen poukaz na aktuální cenu plynu, za kterou se nyní obchoduje," uvedl Hermann s tím, že nová cena by měla být 2443 korun za 1 MWh.

Pražská plynárenská od června zdraží části zákazníků plyn, v průměru o 39 procent. Zvýšení ceny se dotkne domácností, které využívají ceník Standard, popřípadě produkty navázané na tento ceník. Zákazníků využívajících různé fixované cenové produkty a cenové produkty nenavázané na základní ceník se zvýšení ceny nijak nedotkne.