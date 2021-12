Pražská MHD pojede přes svátky podle upravených jízdních řádů

Praha - Pražská MHD bude přes vánoční svátky a na Silvestra jezdit podle upravených jízdních řádů. Prodloužené budou mimo jiné intervaly a spoje budou jezdit podle sobotních nebo prázdninových jízdních řádů. Ve vybrané dny budou platit namísto běžných nedělní jízdní řády. Přerušen bude provoz školních linek. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. První změna čeká na cestující od pátku 24. prosince a změny skončí 2. ledna.

Jako první skončí ve čtvrtek 23. prosince provoz školních linek i školních spojů na příměstských autobusových linkách. Na lince 315 bude platit prázdninový jízdní řád. Zbytek veřejné dopravy pojede podle dosavadních řádů.

Na Štědrý den bude MHD jezdit podle sobotních jízdních řádů a pouze příměstské vlaky se budou řídit nedělními řády. Metro pojede podle sobotních jízdních řádů zhruba do 18:00, poté pojede v intervalu 20 minut až do půlnoci. Denní provoz tramvají, autobusů i přívozů skončí v 18:00 a o hodinu dříve se zastaví lanovka na Petřín. Noční spoje vyjedou zhruba v 18:00 a budou v provozu do 25. prosince do zhruba 07:00.

Provoz vlaků bude na Štědrý den ukončený mezi 18:00 a 20:00 s tím, že do 22:00 bude zachovaný provoz na vybraných páteřních linkách S. Příměstské autobusové linky pojedou podle sobotních jízdních řádů a jejich večerní provoz bude upravený příslušnými časovými poznámkami v jízdních řádech.

Nedělními jízdními řády se bude veřejná doprava řídit od 25. do 26. prosince a od 1. do 2. ledna 2022. Denní provoz tramvají, městských i příměstských autobusů po oba dny začne od zhruba 07:00 s výjimkou linky 119, která vyjede již se zahájením provozu metra.

V týdnu od 27. do 30. prosince bude veřejná doprava fungovat podle prázdninových jízdních řádů. Mimo provoz budou tramvajové linky 4 a 21 a linka 16 pojede jen v úseku Ústřední dílny DP – Kotlářka. Nepojedou ani tzv. vložené spoje linky 177 mezi zastávkami Chodov a Volha. Vlaky pojedou podle jízdních řádů pro běžný pracovní den.

Provoz MHD se bude v pátek 31. prosince řídit prázdninovými jízdními řády, kdy bude provoz ukončen o půlnoci. Nadále nepojedou tramvaje číslo 4 a 21 a linka 16 bude mít zkrácenu trasu, stejně jako některé spoje autobusové linky číslo 177. Vlaky přestanou jezdit mezi 18:00 a 20:00 s tím, že do 22:00 bude zachován provoz na vybraných příměstských linkách S.