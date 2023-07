Pražská koalice bude ještě jednat o nových pravidlech pronájmu bytů

Praha - Pražská koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN bude dál jednat o návrhu nových pravidel pro pronájmy magistrátních bytů, který v poslední době čelí kritice ze strany koaličních Pirátů, opoziční Prahy Sobě či neziskových organizací. Novinářům to po dnešním jednání městské rady řekla náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS). V neděli se před magistrátem sešli lidé na protest proti novým pravidlům, někteří z nich na Mariánském náměstí strávili noc.

Původně měli radní o nových pravidlech, která mají podle dřívějších informací například zrušit bodové hodnocení uchazečů o byty, hlasovat dnes nebo na dalším jednání radních v srpnu. S ohledem na výhrady Pirátů však bude koalice o věci ještě jednat. Udženija řekla, že zařazení na radu bude záviset na projednání v koalici, ale pravděpodobně přijde na řadu až v září.

Dodala, že k návrhu nových pravidel dorazilo přes 200 připomínek od neziskových organizací či odborů magistrátu. "My jsme 90 procent těchto připomínek vypořádali," uvedla. Z deseti připomínek Platformy pro sociální bydlení, která návrh silně kritizovala, podle ní magistrát do návrhu zapracovala devět. "Takže myslím, že jsme došli k nějakému kompromisnímu návrhu, nicméně pro mě debata s koaličním partnerem je ta nejdůležitější, takže až ji budeme mít za sebou, tak tato pravidla budou předložena radě," uvedla náměstkyně.

Praha vlastní podle dřívější analýzy asi 7000 bytů, dalších zhruba 23.000 jich spravují městské části a o jejich pronájmech si rozhodují samy podle vlastních pravidel. Aktuálně platný systém pro přidělování magistrátních bytů vznikl v minulém volebním období, kdy měl bydlení na starosti nynější radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Ten také kritizoval návrh nových pravidel, který by podle něj znamenal návrat do minulosti.

Nezisková organizace Platforma pro sociální bydlení označila za zásadní problém návrh zrušení bodového systému. V otevřeném dopise vedení města kritizovala také například to, že by o byty mohly žádat jen osoby s platnou nájemní či podnájemní smlouvou, tedy jen ti, kteří už bydlení mají. Vstupní kritéria návrh podle platformy nastavuje příliš přísně, necílí na osoby v bytové nouzi a problematická je i podmínka trvalého bydliště v metropoli aspoň po pět let. Nový záměr kritizuje i opoziční Praha Sobě.

V neděli vpodvečer se před budovou magistrátu na Mariánském náměstí sešli lidé na protest proti návrhu nových pravidel, podle mluvčího Platformy pro sociální bydlení Petra Schovánka jich bylo asi 150 a několik desítek jich před magistrátem přespalo. "Předložený návrh de facto likviduje sociální bydlení vycházející z fungujících přístupů a nástrojů. Jde o úplnou změnu směřování městské sociální bytové politiky," uvedla v projevu ředitelka platformy Barbora Bírová. Akci kromě Platformy pro sociální bydlení pořádal i aktivistický kolektiv Jezevky.