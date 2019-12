Pražská koalice bude jednat o koaličních sporech

Praha - Zástupci pražských Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) budou jednat o sporech v koalici. Vyvrcholily kvůli postupu při výstavbě družstevního bydlení minulý týden a po pondělním usnesení krajského výboru TOP 09, v němž vyjádřila nedůvěru primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti). Kritizoval ho především předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). Krajský výbor STAN dnes odpoledne vyzval koaliční partnery k jednání. Zastupitelé Pirátů pak chtějí od TOP 09 slyšet konkrétní výtky k práci primátora.

"Nám nejde o politikaření, nebouráme a nechceme bourat tuto koalici, nedůvěra není namířena proti koaličním partnerům, ale konkrétně vůči chování pana primátora. Máme pocit, že nevěnuje problémům Prahy dostatečnou pozornost," řekl dopoledne ČTK Pospíšil.

TOP 09 vadí, že Hřib zasahuje do kompetencí dalších členů rady. Poslední týden se přel s radní Hanou Kordovou Marvanovou (za STAN) o výstavbě družstevního bydlení. "Není do dneška vybrán nový ředitel magistrátu, není vybrán ředitel odboru IT, což má pan primátor přímo na starosti," řekl Pospíšil.

Hřib reagoval vyjádřením, že se nebrání schůzce s Pospíšilem a zhodnocení fungování koalice. Podle něj ale funguje dobře. Pražský zastupitelský klub Pirátů se usnesl, že požádá TOP 09, aby ho seznámila s konkrétními výtkami k práci primátora a případně dalšími náměty na zlepšení komunikace.

Spor mezi Piráty a Spojenými silami o postupu při výstavbě družstevního bydlení vypukl minulý týden v pondělí po koaličním jednání. Spojené síly na jedné a Piráti a Praha Sobě na druhé straně prosazovali rozdílné postupy. Piráti a Spojené síly se následně minulý týden v pátek přeli přímo před novináři na tiskové konferenci pořádané Spojenými silami, kdy Marvanová mimo jiné řekla, že primátor zakázal úředníkům pomáhat jí při přípravě družstevního bydlení.

Dnes se ke sporu vyjádřil rovněž krajský výbor STAN. Za svou prioritu považuje nerozbíjet současnou magistrátní koalici. Partnery vyzval k jednání a nalezení kompromisu ve sporu o družstevním bydlení. Rovněž vyzval Hřiba, aby radním zajistil podporu při tvorbě a uskutečňování jejich projektů. Výbor plně podpořil Marvanovou. Výhrady vůči způsobu řízení Prahy primátorem však chce řešit pouze uvnitř koalice.

Do diskuse se nezapojila Praha Sobě. Její šéf a starosta Prahy 7 Jan Čižinský prostřednictvím mluvčí Prahy Sobě vzkázal, že se do mediálních sporů zapojovat nebude.

Koalice Pirátů, Spojených sil a Prahy Sobě má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Všechny tři strany mají shodně 13 mandátů. V opozici jsou vítěz voleb v Praze ODS a hnutí ANO, které spolu s ČSSD a Trojkoalicí vládlo v minulém volebním období.