Pražská Grand Prix bude mít novou trasu, favority budou Afričané

Praha - Pražská Birell Grand Prix se letos poběží po nové trase. Favority sobotní silniční desítky budou tradičně Afričané. V mužském startovním poli je více než deset afrických závodníků s osobním rekordem pod 28 minut. Největší hvězdou ženského pole je Keňanka Fancy Chemutaiová, které patří třetí místo v historických tabulkách.

Chemutaiová byla od předloňské Grand Prix na druhém místě historie hned za jinou Keňankou Joyciline Jepkosgeiovou, která v roce 2017 v Praze jako první žena zaběhla silniční desítku pod třicet minut. Její tehdejší čas 29:43 je dosud platným světovým rekordem.

Chemutaiová si v tomtéž závodě vytvořila osobní rekord 30:06. O druhou pozici v historických tabulkách ji teprve před pěti dny připravila izraelská reprezentantka Lonah Salpeterová, která v Tilburgu časem 30:05 překonala evropský rekord. Čtyřiadvacetiletá Chemutaiová chce svou pozici zpět. "Chtěla bych si překonat osobní rekord a vrátit se na druhé místo historie," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Mohla by jí pomoci i nová trať, která by měla být rychlejší než trasa používaná od roku 2013 do loňska. Přibude dlouhý úsek po Rohanském nábřeží, kde je absolutní rovina s kvalitním asfaltem. Na nové trase je méně zatáček i kostek. "Zbavili jsme se tím úseků s vyvýšeným profilem, rozbitým povrchem, kostkami a tmavšími místy. Nové pasáže budou i lépe osvětlené a otočky s velkorysým poloměrem, co nám ulice dovolí," uvedl ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek.

Nejlepší muži se mohou na rychlé trati pokusit sesadit z čela letošních tabulek Uganďana Stephena Kissu, který jim vládne časem 27:13. "Máme třináct mužů s časem pod 28 minut, to je něco úžasného. Máme tu medailisty z loňského i předloňského ročníku. Náš cíl nemůže být menší než zaútočit na letošní nejlepší čas na 10 kilometrů," uvedla manažerka elitních atletů Jana Moberley.

Na startu bude mimo jiné předloňský vítěz Grand Prix a dvojnásobný vítěz pražského půlmaratonu Benard Kimeli. K favoritům budou patřit také další Keňané Geoffrey Koech, loni stříbrný na Grand Prix, a Vincent Kiprotich Kibet.

Svůj pět let starý osobní rekord 29:52 chce v sobotu atakovat papírově nejlepší Čech na startu Vít Pavlišta, který vyhrál jarní mistrovství republiky v maratonu. "Trénink jsem přes léto zaměřil víc do rychlosti právě s výhledem na tuhle desítku a ústecký maraton. Uvidíme, co z toho vzejde. Věřím si, že by i ten můj osobák mohl padnout," řekl liberecký vytrvalec.

Čtyřiadvacátý ročník pražské Grand Prix odstartuje v sobotu v 19:30 z náměstí Republiky.