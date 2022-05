Pražská ČSSD zvolila lídrem společné kandidátky se Zelenými Šabatovou

Ilustrační foto - Ombudsmanka Anna Šabatová postoupila 3. října 2020 do druhého kola voleb do Senátu v obvodu Brno-město.

Ilustrační foto - Ombudsmanka Anna Šabatová postoupila 3. října 2020 do druhého kola voleb do Senátu v obvodu Brno-město. ČTK/Šálek Václav

Praha - Předsednictvo pražské ČSSD dnes zvolilo jako lídra společné kandidátky se Zelenými do podzimních komunálních voleb bývalou disidentku a ombudsmanku Anna Šabatovou. Hlasovalo pro ni 23 z 30 přítomných delegátů. ČTK to dnes sdělil bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Předsednictvo schválilo rovněž koaliční spolupráci se Zelenými. Kandidáti sociální demokracie ani Zelených v uplynulých volbách v roce 2018 v metropoli neuspěli a do zastupitelstva hlavního města se nedostali.

"V době, kdy na Pražany dopadají rychle rostoucí ceny, čelí bytové krizi a dalším problémům chceme zajistit, aby všichni v hlavním městě měli možnost žít důstojný život. Chceme nabídnout sociálně citlivou alternativu pro hlavní město a Anna Šabatová a další osobnosti obou stran toho jsou určitě garancí," uvedl Petříček.

Bývalá ombudsmanka Šabatová se oblasti lidských práv věnuje už od dob normalizace, kdy byla sama pronásledovaná komunistickým režimem. Manželka novináře Petra Uhla, která se narodila 23. června 1951, patřila k prvním signatářům Charty 77, později byla i její mluvčí. Od konce 70. let se angažovala také ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Po roce 1989 se zapojila do sociální práce, byla u zrodu úřadu veřejného ochránce práv a také předsedala Českému helsinskému výboru.

Sociální demokraté vládli v Praze v minulém volebním období společně s ANO. Ve volbách v roce 2018 však dostali kandidáti strany pouhých 2,87 procenta hlasů, což jim ke vstupu do městského zastupitelstva nestačilo. Ještě méně hlasů dostali Zelení, které podpořilo 1,84 procenta voličů.