Praha - Pražská ČSSD chce po podzimních komunálních volbách zavést MHD zdarma a vybudovat fond dostupného bydlení. Sociální demokraté chtějí dále dostavět silniční okruhy a postavit novou trasu metra D. Novinářům to dnes řekl předseda ČSSD Jan Hamáček, kandidát na primátora Jakub Landovský a pražská radní a kandidátka do pražského zastupitelstva Irena Ropková.

"Já jsem přijel podpořit Jakuba Landovského, Irenu Ropkovou a celý jejich pražský tým. Jsem rád, že si pražská ČSSD postavila do čela člověka, kterého dlouho znám a pokládám za svého osobního kamaráda. Já Jakubu Landovskému věřím. Myslím si, že je schopen odvést v pražském zastupitelstvu práci, která se od něj čeká," řekl Hamáček. "Nejsem naposledy na akci pražské ČSSD," dodal.

Program sociálních demokratů má podle jejich slov několik pilířů. Prvním je všeobecné zlevnění života v Praze, dále je to zvýšení investic, zavedení MHD zdarma a zvýšení bezpečnosti.

Podle Landovského chce ČSSD například obnovovat obecní bytový fond. "Chceme podporovat družstevní bydlení," řekl. S developery ČSSD chce domluvit, že by z každého projektu odvedli městu deset procent bytů. Toho podle Hamáčka docílí zákonem o dostupném bydlení, v němž by to bylo zaneseno.

Veřejná doprava zdarma by podle ČSSD město vyšla na asi čtyři miliardy korun ročně, což je zhruba roční zisk dopravního podniku (DPP) na výběru jízdném. Další peníze by město získalo tím, že by se k trvalému pobytu přihlásili lidé, kteří v Praze žijí, ale neplatí daně. Landovský řekl, že takových je asi 100.000. Pokud by se přihlásili k trvalému pobytu, činilo by to roční příjem do městské poklady asi 3,6 miliardy. Nutno je prý i zrevidovat fungování DPP.

V dopravě chce ČSSD dále zajistit dostavbu vnitřního i vnějšího okruhu. "Vnější okruh je těžké řešit z pozice Prahy. Bohužel se nevyužila v uplynulých čtyřech letech možnost, kdy ministr i primátor byl jedné strany, z ANO," řekl Landovský. ČSSD chce o okruhu jednat s radnicemi, které dlouhodobě protestují proti jeho zamýšlené trase.

Ropková řekla, že ČSSD v Praze v posledních čtyřech letech ve vedení města (s ANO a Trojkoalicí složenou ze SZ, KDU-ČSL a STAN) uspěla. Mezi úspěchy zařadila rozšíření počtu míst v základních a mateřských školách, opravy středních škol nebo posílení platů v sociálních službách a platů učitelů a nepedagogických pracovníků.

Předseda ČSSD v Praze: Odchod Nováka není ztráta, ale úspěch

Odchod starosty Prahy 10 Vladimíra Nováka z ČSSD není ztrátou, ale úspěchem. ČTK to dnes sdělil předseda pražské organizace ČSSD Petr Pavlík. Podle něj Novák organizaci v Praze 10 ovládal přes "mrtvé duše" a poté, co se na to přišlo, o kontrolu přišel. Proto se on ani jeho rodinní příslušníci nedostali na kandidátku do podzimních voleb, uvedl Pavlík. Novák odchod ze strany ohlásil minulý týden, jako důvod uvedl, že ČSSD ztratila dynamiku a neprovádí obnovu. Vyjádření Pavlíka starosta dnes označil za nesmysly a domněnky.

"Pan Novák byl předsedou obvodního výkonného výboru v Praze 10, kde na jaře proběhla přeregistrace členů, neboť kontrolní orgány odhalily nesrovnalosti v členské základně," uvedl Pavlík. Podle něj se ukázalo, že z původních zhruba 500 členů polovina neexistuje. "Obvodní organizace pana Nováka se scvrkla na cca 250 členů. Z největší pražské obvodní organizace se stala průměrnou," doplnil.

Pavlík uvedl, že bez mrtvých duší nemohl Novák a jeho rodina kontrolovat obvod, nezískal by podporu na funkci předsedy výkonného výboru a ztratil vliv na kandidátku do komunálních voleb. Tu sestavil krajský výkonný výbor strany a nefiguruje na ní ani Novák, ani jeho manželka a bývalá pražská radní Hana Nováková, ani syn Vladimír, který bude na podzim kandidovat jako lídr SPD v Praze 15. Novák ohlásil, že bude na magistrát i v Praze 10 kandidovat za hnutí Starostové pro Prahu.

V pražské buňce podle Pavlíka kontroverzní politiky vystřídaly nové tváře. "Vydali jsme se cestou obnovy a odmítáme praktiky, pomocí kterých se Nováci udržovali u moci," uvedl.

"Vyjádření pana Pavlíka, který neváhá kádrovat celou rodinu, je sumář nesmyslů, domněnek a emocí. Je z toho jasně patrné, že pro ČSSD není jednoduché přijít o starostu," komentoval vyjádření šéfa pražské sociální demokracie Novák. Pavlík podle něj patří k zastáncům vlivného pražského sociálního demokrata Miroslave Pocheho, kterého Novák kritizuje. "Bude zajímavé sledovat další osud pana Pavlíka, tedy přesněji jakou trafiku získá od pana Pocheho," uvedl starosta. Dodal, že kandidátku strany v Praze 10, na které nefiguruje, nepovažuje za kvalitní.

Sociální demokracie v komunálních volbách v roce 2014 získala v desáté městské části 10,5 procenta hlasů a pět mandátů ze 40. Obdobný procentuální výsledek ČSSD zaznamenala i ve volbách na magistrát, kde za ni v zastupitelstvu zasedlo osm zastupitelů ze 65. V obou případech se strana stala součástí koalice, v Praze 10 od roku 2016, kdy odstoupila Radmila Kleslová (ANO), dosavadní místostarosta Novák obsadil funkci starosty.

Vysokoškolský pedagog Pavlík se stal předsedou pražské ČSSD začátkem letošního roku, nahradil ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka.