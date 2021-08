Pražská burza znovu rostla o více než procento, Stock přidal 40 procent

Praha - Pražskou burzu dnes táhly akcie likérky Stock, které přidaly přes 40 procent. Je to reakce na oznámení o převzetí firmy investiční společností CVC. Index PX druhý den v řadě rostl o více než procento. Přidal 1,61 procenta na 1272,87 bodu. Stále se tak drží na nejvyšší hodnotě od dubna 2011. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Koruna posílila k euru o dva haléře na 25,37 Kč/EUR. Ve vztahu k dolaru stagnuje s kurzem 21,63 Kč/USD.

Růst o 40 procent během jednoho dne je u některého z hlavních titulů zcela výjimečný. Stock přidal 40,74 procenta a zavřel na 114 korunách. Je to nejvyšší hodnota od vstupu společnosti na pražskou burzu v říjnu 2013. "Se zmíněnými akciemi se rovněž nejvíce obchodovalo, když na burze proteklo 140 milionů korun," uvedl makléř Fio banky Pavel Hadroušek. Celkový objem obchodů v Praze byl dnes téměř 470 milionů Kč.

Převzetí Stocku by mělo nabýt účinnosti od začátku prosince 2021 do začátku ledna 2022. Podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala je to ale další rána pražské burze. Tímto tempem na ní zůstanou jen firmy, kdy majoritní vlastník nemá zájem či možnosti ovládat sto procent společnosti či nechce riskovat proces stažení z trhu a s tím spojená reputační rizika, uvedl.

Váha Stocku v indexu PX je pouze 2,8 procenta, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. V průměru se v posledním roce obchodovalo asi 20.000 akcií denně. To by při průměrné roční ceně znamenalo 1,6 milionu Kč denně. "Jde o nepatrný zlomek celkového objemu obchodů na pražské burze. V symbolické rovině však tento krok znamená, že pražský parket opouští další firma, což činí tuzemskou burzu méně atraktivní v očích zahraničních investorů," podotkl.

Z pražské burzy odejde zřejmě také česká nadnárodní antivirová společnost Avast, která se spojí s firmou NortonLifeLock z USA. "Je škoda, že akcie takovéto technologické firmy zmizí z českého burzovního parketu, ale nabídka americké konkurence byla příliš lákavá," uvedl ve středu regionální ředitel společnosti 4fin Vojtěch Duffek. NortonLifeLock za Avast zaplatí 8,1 až 8,6 miliardy dolarů (asi 175,6 až 186,4 miliardy Kč). Akcie Avastu dnes v Praze zdražily o 0,83 procenta na 176,20 Kč.

V zisku byla na pražském trhu většina titulů. Ztrátu zaznamenala pouze Moneta Money Bank, jejíž cenné papíry zlevnily o 0,68 procenta na 88,10 Kč. Z finančního sektoru se nejvíce dařilo pojišťovně VIG, když zhodnotila o více než dvě procenta na 626,50 Kč.

Koruna dnes mírně zpevnila vůči euru a stagnovala k americkému dolaru. Ve vztahu k jednotné evropské měně si od středečního podvečera polepšila o dva haléře na 25,37 Kč/EUR. K dolaru udržela kurz 21,63 Kč/USD.

Vývoj na finančních trzích byl dnes většinou poklidný, uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka. Koruna proti euru krátce zpevnila k 25,34 CZK/EUR, ale záhy část svých zisků zase odevzdala.

K výraznějšímu posílení české měně nepomohl ani aktualizovaný odhad České bankovní asociace (ČBA), podle kterého letos česká ekonomika stoupne o 3,4 procenta. Příští rok by měl růst ekonomiky zrychlit na 4,5 procenta. V květnové prognóze byla asociace mírně skeptičtější, když počítala s růstem HDP o 3,3 procenta a příští rok o 4,3 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,39 25,37 Kč/USD 21,63 21,63

