Pražská burza zahájila týden poklesem, Koruna v úvodu týdne oslabovala

Pražská burza zahájila týden poklesem, odolaly jen akcie Monety

Index PX oslabil o 1,25 procenta na 1362,2 bodu. Dolů ho táhly především akcie bankovní skupiny Erste a pojišťovny VIG. Z hlavních titulů rostla jen Moneta. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Největší denní ztrátou za poslední více než dva týdny reagovala pražské burza na negativní náladu na světových trzích, uvedl analytik společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč. "Výrazné ztráty zaznamenaly čínské trhy, odkud se naladění investorů přeneslo i do Evropy," dodal.

Šest z deseti emisí ovlivňujících hodnotu indexu PX uzavřelo dnešní obchodování se ztrátou. Další tři tituly stagnovaly.

Nejvýraznější pokles, o více než tři procenta, dnes postihl emise Erste Bank a Pilulka Lékárny. Akcie Erste oslabily o 3,15 procenta na 755,40 koruny. Cenné papíry farmaceutické sítě zlevnily o 3,1 procenta na 1250 Kč za kus.

Nedařilo se ani pojišťovně VIG či Komerční bance. Akcie VIG oslabily o více než dvě procenta na 571 Kč, cenné papíry Komerční banky zlevnily o 1,57 procenta na závěrečných 845 Kč za kus.

Jedinou z hlavních emisí pražské burzy, která si dnes připsala zisk, byly cenné papíry Moneta Money Bank. Obchodování uzavřely s cenou 93,70 Kč, což bylo o 1,3 procenta výš než při ranním otevření burzy.

Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 24,44 Kč/EUR a 22,84 Kč/USD. Oproti předchozímu závěru oslabila vůči dolaru o 26 haléřů a k jednotné evropská měně o devět haléřů. Vyplývá to z dat serveru Patria Online.

Koruna v úvodu týdne oslabovala vůči euru i dolaru

Vůči euru dnes klesla česká měna ve srovnání s pátečním závěrem o devět haléřů na 24,44 Kč/EUR. K dolaru oslabila o 26 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,84 Kč/USD.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se na trzích začala projevovat situace ve světě, což koruně nesvědčí. S tím souhlasí i ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. "Když je nálada na trzích rozbouřená, koruně je k ničemu to, že je výrazně úrokově atraktivnější než euro. Jednoduše patří do balíku měn, které nejsou považovány za bezpečné," uvedla.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,35 24,44 Kč/USD 22,58 22,84

Zdroj: Patria Online