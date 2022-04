Pražská burza začala týden poklesem, Koruna dnes stagnovala k euru

Praha - Pražská burza začala nový týden poklesem. Koruna dnes vůči oběma hlavním světovým měnám spíše stagnovala.

Index PX dnes oslabil o 0,43 procenta na 1357,21 bodu. Dolů ho stáhly zejména akcie Komerční banky. Nedařilo se ani technologické společnosti Avast a ztrácel také ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Krátce po začátku obchodování index posiloval téměř o 0,7 procenta, poté ale zisky odevzdal a zakončil v minusu," uvedl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč. "Aktivita investorů byla dnes na většině titulů podprůměrná," podotkl.

Finanční sektor se obchodoval smíšeně. Komerční banka odepsala 2,74 procenta na 815 korun. V červeném skončila také Erste Bank, která klesla o 0,62 procenta na 767 korun. Naopak Moneta Money Bank přidala 0,66 procenta na 91,10 Kč a pojišťovna VIG si polepšila o 1,4 procenta na 581 korun.

Cenné papíry Avastu zlevnily o 1,1 procenta na 166 korun. Elektrárenská společnost ČEZ po vydařeném minulém týdnu dnes oslabila o 0,4 procenta na 984 korun. Ve ztrátě zakončila obchodování rovněž nápojářská Kofola.

Koruna dnes vůči oběma hlavním světovým měnám spíše stagnovala. K euru zůstala na 24,44 Kč/EUR, tedy na stejném kurzu jako při pátečním závěru. Vůči dolaru posílila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,43 Kč/USD.

Koruna ignorovala statistiku o březnové inflaci, kterou dnes zveřejnili Český statistický úřad (ČSÚ). Podle jeho dat inflace zrychlila meziroční růst na 12,7 procenta z únorových 11,1 procenta. Je tak nejvyšší od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Analytici podobný vývoj očekávali. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,7 procenta.

"Česká národní banka nedá při zpřísňování své měnové politiky nohu z plynu. Pravděpodobně bude pokračovat po cestě zvyšování úrokových sazeb," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Upozornila, že guvernér ČNB Jiří Rusnok by se nebál ani tlačit na silnější korunu za pomoci devizových intervencí. "To dává koruně prostor pro to, aby mírně posilovala proti úrokově neatraktivnímu euru," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,44 24,44 Kč/USD 22,46 22,43

Zdroj: Patria Online