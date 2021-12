Pražská burza vylepšila více než třináctileté maximum, PX stoupl o 1,48 pct

Praha - Pražská burza dnes posílila a vylepšila své více než třináctileté maximum. Index PX stoupl o 1,48 procenta na 1412,16 bodu, výrazněji posílil naposledy na začátku listopadu. Dnes se dařilo většině titulů v čele s ČEZ, Erste Bank a Komerční bankou, jejichž akcie si polepšily o více než dvě procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Nad 1400 bodů a tedy na nejvyšší hodnoty od září 2008 se index PX dostal již 9. prosince, v minulém týdnu ale opět oslabil pod tuto hranici.

Globální akciové trhy dnes částečně korigovaly pondělní ztráty a podle Josefa Dudka z Fio banky se v pozitivním sentimentu dařilo i pražské burze. Nejvýrazněji posílily cenné papíry energetické společnosti ČEZ a Erste Bank, které si shodně připsaly 2,24 procenta. Cena akcií ČEZ se tak vyšplhala na 821 korun. "Stalo se tak poté co ceny el. energie vystoupaly na nové rekordní hodnoty poté, co klesly dodávky plynu z Ruska do Evropy," uvedl Dudek. Akcie Erste Bank končily na 1002 Kč.

Přes dvě procenta získala dnes i Komerční banka, její akcie se zhodnotily o 2,14 procenta na 907 korun. Podle Patrika Štefka z WOOD & Company se bankám daří v souladu s pozitivním sentimentem, který vládl na západoevropském bankovním sektoru. Moneta posílila o 0,53 procenta na 94,90 koruny. "Moneta oproti ostatním bankám rostla méně, protože je limitovaná podmínkami spojení s AirBank," doplnil Štefek.

Z ostatních předních emisí si Avast polepšil o 0,27 procenta na 182,50 Kč, operátor O2 o 0,57 procenta na 266 Kč a pojišťovna VIG o 0,65 procenta na 624 korun. Jedinou ztrátovou emisí byla dnes Česká zbrojovka, která odepsala 0,4 procenta na rovných 500 korun.

Koruna k euru smazala část pondělního oslabení, trh dál čeká na ČNB

Česká měna dnes k euru smazala část pondělního oslabení. Zpevnila o dva haléře na 25,23 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna ztratila čtyři haléře na 22,40 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Trh nadále čeká na středeční rozhodnutí bankovní rady České národní banky o nastavení úrokových sazeb.

Předvánoční týden již moc kurzotvorných informací nenabízí a koruna tak setrvala mírně nad 25,20 Kč/EUR, podotkl analytik Komerční banky Martin Gürtler. "To hlavní, na co investoři na korunovém trhu ještě před Vánoci čekají, je středeční zasedání České národní banky," dodal.

Několik členů bankovní rady se v posledních dnech vyjádřilo pro výraznější růst úrokových sazeb. Například guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že ve středu bude potřeba zvednout sazby pravděpodobně o více než půl procentního bodu. Na posledním měnovém zasedání na počátku listopadu rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,25 25,23 Kč/USD 22,36 22,40

Zdroj: Patria Online