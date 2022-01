Pražská burza v závěru týdne oslabila, ztrácely finanční tituly

Praha - Pražská burza, která ve čtvrtek vystoupala na nejsilnější hodnotu od září 2008, dnes oslabila. Index PX odepsal 0,3 procenta na 1444,39. Ztrácely zejména finanční tituly. Aktivita na trhu byla vysoká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Navzdory dnešnímu poklesu analytici upozorňují, že pražská burza přestála čtvrteční výprodeje na trzích v USA relativně v klidu. "Poklesy v USA se nesly opět v duchu rotace z technologických akcií do spíše hodnotových titulů a tento trend pražské burze tolik neškodí," uvedl makléř Fio banky David Brzek.

Přes citelný růst v loňském roce by pražská burza ze sektorové preference mohla podle něj těžit i v roce letošním. "Banky budou podporovány dalším růstem úrokových sazeb a ČEZ bude profitovat z vysokých cen elektřiny. V kontextu těchto předpokladů by i v případě dalších citelnějších poklesů v technologickým sektoru na západních trzích nemusely výprodeje do Prahy dorazit s takovou razancím," dodal Brzek.

Finanční tituly ale dnes po silném růstu z předchozích dní ustoupily z lokálních maxim. Akcie Erste Bank zlevnily o 0,6 procenta na 1074 korun. Komerční banka klesla o 0,91 procenta na 985 korun a pojišťovna VIG si pohoršila o 0,39 procenta na 640,50 Kč. Rostla tak pouze Moneta Money Bank, která zhodnotila o 0,11 procenta na 93,55 koruny.

Cenné papíry elektrárenské společnosti ČEZ zdražily o 0,12 procenta na 812,50 Kč. Nejúspěšnějším titulem se dnes stala nápojářská Kofola, která posílila o 1,27 procenta na 319 korun.

Koruna mírně posílila k euru a oslabila k dolaru

Česká měna dnes mírně posílila k euru a oslabila k dolaru. Koruna k 17:00 zpevnila oproti předchozímu závěru vůči euru o dva haléře na 24,49 Kč/EUR a k dolaru si pohoršila o čtyři haléře na 21,42 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Na finančních trzích vládla během dne spíše negativní nálada a riziková aktiva ztrácela. Aktuálně se situace otočila a indexy se vracejí na své dnešní otevírací ceny," uvedl k dnešnímu vývoji kurzů analytik Jaroslav Tupý ze společnosti Purple Trading.

Koruna se už v předchozím týdnu dostala na nejsilnější pozici k euru od podzimu roku 2012. Tento týden pak rekordy ještě vylepšovala. Ve středu se podle údajů Patria Online dostala až na kurz 24,33 Kč/EUR, což byla nejsilnější úroveň od poloviny září 2012. Ve čtvrtek ale část zisků smazala.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,51 24,49 Kč/USD 21,38 21,42

Zdroj: Patria Online