Pražská burza stagnovala, Koruna znovu oslabovala k euru i dolaru

Praha - Pražská burza dnes stagnovala poblíž pondělních hodnot, index PX klesl jen nepatrně o 0,04 procenta na 898,33 bodu. Nejvíce, přes procento, oslabily akcie Komerční banky. Mírnější ztráty zaznamenaly Erste Bank, pojišťovna VIG či energetická společnost ČEZ. Naopak se ziskem uzavřely dnešní obchodování operátor O2, technologický Avast či Moneta Money Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Po většinu seance se dnes pražská burza podle Josefa Dudka z Fio banky pohybovala v kladném teritoriu nad metou 900 bodů, nicméně v závěrečné fázi obchodního dne se dostala pod tlak a nakonec nepatrně oslabila.

Nejvyšší ztráty si připsala Komerční banka, jejíž akcie zlevnily o 1,15 procenta na 515 korun. Z ostatních finančních titulů odepsala Erste Bank 0,26 procenta na 546 korun a pojišťovna VIG 0,18 procenta na 563 korun. Naopak Moneta Money Bank 0,19 procenta na 53,40 koruny získala.

Z předních emisí přišel ještě o 0,11 procenta ČEZ, jedna akcie tak nyní vyjde na 449 korun. Naopak si polepšily například cenné papíry O2, které si připsaly 0,93 procenta na 218 korun, a technologická firma Avast, jejíž cenné papíry se zhodnotily o 0,64 procenta na 158 korun.

Z menších emisí se nejvíce dařilo textilce PFNonwovens, získala 1,6 procenta, naopak likérka Stock 1,08 procenta ztratila.

Koruna dnes znovu oslabovala k euru i dolaru

Koruna dnes opět oslabovala. Vůči euru si pohoršila o devět haléřů na 26,76 Kč/EUR. Během dne se ale dostala až na 26,84 Kč/EUR a byla nejslabší od konce června. K dolaru pak česká měna klesla o 11 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,58 Kč/USD.

Za poslední tři týdny koruna k euru oslabila o víc než 70 haléřů. Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové za to může vývoj koronavirové epidemie v Česku. Důvěru v korunu například sráží to, že některé země zařazují Českou republiku na svůj seznam rizikových zemí.

"Důležitý pro vývoj koruny bude také postoj České národní banky," uvedla Šichtařová. Člen bankovní rady Vojtěch Benda naznačil, že ČNB nepotřebuje dál uvolnit měnovou politiku bez ohledu na nárůst nakažených. "Důvodem je, že se ČNB domnívá, že nové kroky proti pandemii budou nejspíš mírnější než plošná karanténa vyhlášená na jaře," podotkla Šichtařová.

Pokud by ale přece jen byla zavedena další plošná opatření, může zareagovat i ČNB, která má ještě malý prostor ke snížení úrokových sazeb. "I tak ale dál sázíme na to, že vzhledem k narůstajícímu počtu nových případů nákazy bude koruna dál slábnout. Pokud nedojde k dalšímu uzavírání ekonomiky, slábnutí by měla minimálně na určitý čas zastavit psychologická 27korunová hladina k euru," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,67 26,76 Kč/USD 22,47 22,58

Zdroj: Patria Online