Pražská burza se vrátila na nejsilnější úroveň od března

Praha - Pražská burza se po čtvrtečním oslabení v pátek vrátila na nejsilnější úroveň od březnového začátku epidemie nemoci covid-19 v Česku. Index PX stoupl o 0,33 procenta na 968,32 bodu. K růstu mu pomohly hlavně posilující akcie Komerční banky a bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna mírně oslabila k euru a zpevnila vůči dolaru. Na euro ztratila tři haléře na 26,19 Kč/EUR, k dolaru si polepšila o pětník na 21,92 Kč/USD.

Index pražské burzy se už ve středu dostal na nejvyšší úroveň od 5. března, tedy doby těsně po začátku epidemie koronaviru, ale ještě před vyhlášením jarního nouzového stavu. Dnes pak burza maximum od 5. března ještě mírně vylepšila.

Posílení burza dosáhla navzdory tomu, že většina hlavních emisí oslabila, či stagnovala. Mezi posilujícími ale byly akcie bank, se kterými se obchodovalo v největších objemech. Největší objem obchodů a zároveň druhé nejvýraznější posílení z hlavních emisí zaznamenaly akcie Komerční banky, které zdražily o 1,73 procenta na 588 korun. Zpevnily také cenné papíry Erste, které si připsaly 1,62 procenta na 653 korun.

Největšího růstu dosáhly cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, a to o 1,93 procenta na 14.820 korun. Naopak největší propad postihl akcie výrobce lihovin Stock, které zlevnily o 1,18 procenta na 67,20 koruny.

Akcie na pražské burze posílily i za celý uplynulý týden, index PX stoupl o 2,4 procenta na 968,3 bodu. Největší růst zaznamenaly akcie Erste Group. Největší pokles postihl pouze akcie likérky Stock Spirits. Předchozí týden akcie stouply o 3,7 procenta.

"Tento týden byl na akciových trzích v zeleném. Většina hlavních indexů posilovala. Zprávy o vakcíně a předávání moci v USA byly asi největšími kurzotvornými informacemi. Za celý týden si připíší zisky o 2,5 procenta. Index S&P500 přepsal během páteční seance své historické maximum. Evropa (index Stoxx Europe 600) posiluje čtvrtý týden v řadě. Rovněž Praha zaznamenala čtvrtý růstový týden v řadě," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Nejlepší výkon za celý týden předvedly akcie Erste Group s růstem o 5,6 procenta, následované Avastem (4,8 procenta) a Monetou (4,1 procenta). Zaostávaly akcie Stock Spirits s poklesem o 4,1 procenta, které korigovaly zisky předchozích týdnů.

Česká měna v pátek zpevnila vůči dolaru, ale mírně oslabila k euru. Koruna k 17:00 posílila oproti předchozímu závěru k dolaru o pět haléřů na 21,92 Kč/USD. K euru si pohoršila o tři haléře na 26,19 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koruna ve vztahu k jednotné evropské měně odevzdala část zisků z předchozích dvou dní a její kurz se vrátil zhruba na hodnotu z úterního podvečera. A prostor pro ztráty má koruna i do dalších dní, domnívají se ekonomové společnosti Next Finance Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář. "Z technického hlediska už byla překoupená a měla by si odpočinout od posilování," uvedli na adresu české měny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pátek kolem 17:00 Kč/EUR 26,16 26,19 Kč/USD 21,97 21,92

Zdroj: Patria Online