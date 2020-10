Pražská burza se dnes vrátila k růstu

Praha - Pražská burza dnes smazala pondělní pokles a začala znovu růst. Index PX přidal 0,56 procenta na 865,12 bodu. Vzhůru šly akcie energetické firmy ČEZ i bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna zakončila dnešní obchodování téměř beze změn.

Pražská burza v tomto týdnu zaznamenává podstatně lepší výkonnost než okolní evropské trhy, uvedl makléř Fio banky David Brzek. Pondělní výprodeje v Evropě pražský trh ustál pouze s mírným poklesem.

Dnes evropské akciové trhy postupně o své zisky přišly a v závěru dne opět oslabují, Praha však dokázala udržet růst, podotkl. "Situace se tak oproti posledním týdnům a měsícům obrací, když pražská burza v předchozím období vykazovala podstatně slabší výkonnost," doplnil Brzek.

Poptávka investorů byla podle Brzka patrná u cenných papírů Komerční banky i ČEZ. Akcie elektrárenské firmy zpevnily o 0,90 procenta na 447 korun a zakončily nejvýše od poloviny září.

Z bankovních emisí Komerční banka vzrostla o 2,30 procenta na 489 korun, Erste Bank o 0,74 procenta na 490 korun a Moneta Money Bank o 0,73 procenta na 54,90 Kč. "Pro banky by mohly být oporou i sílící tendence na regulátory, aby došlo k urychlenému povolení alespoň ´umírněných´ dividend," uvedl Brzek.

O 1,14 procenta na 222 korun si polepšily cenné papíry telekomunikační firmy O2, vzhůru o 0,59 procenta na 154,50 koruny šly akcie dodavatele antivirových programů Avast. Pod tlakem byly podle Brzka bez konkrétní korporátní zprávy akcie pojišťovny VIG, které oslabily o 3,92 procenta na 482,80 koruny.

Česká měna dnešní obchodování zakončila téměř beze změn. K euru oslabila o haléř na 27,29 Kč/EUR, vůči dolaru stejným tempem posílila na 23,08 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurz koruny dnes mírně oslaboval, což se po zpřísnění vládních opatření v boji proti koronaviru dalo čekat, podotkla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Aktivita na trhu podle ní zůstala i nadále nízká. "Koruně se podařilo redukovat své dnešní ztráty a vrací se k 27,30 za euro," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Analytici Next Finance upozornili, že vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka pro dnešní Mladou frontu Dnes naznačují, že centrální banka nepřipustí případné dramatické oslabení koruny.

"Sázíme na to, že hodně by se v bankovní radě ČNB začalo diskutovat ve chvíli, pokud by koruna oslabila už nad 28 korun za euro," uvedli. ČNB by pak mohla vracet kurz koruny pod 28 Kč/EUR svými zásahy. "Takže pozor na případné intervence," doplnili analytici Next Finance.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,28 27,29 Kč/USD 23,09 23,08

Zdroj: Patria Online