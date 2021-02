Pražská burza rostla podruhé v řadě, posílila o téměř dvě pct

Praha - Pražská burza dnes podruhé v řadě rostla. Index PX posílil o 1,91 procenta na 1047,66 bodu. V zisku byly téměř všechny hlavní tituly. Nejvíce se dařilo akciím technologické společnosti Avast. V červeném naopak skončila pouze elektrárenská firma ČEZ. Aktivita na trhu byla vysoká, objem obchodů byl zhruba 678 milionů korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Na globálních akciových trzích zůstal pozitivní sentiment poté, co v probíhající výsledkové sezóně řada firem reportovala lepší čísla a s výhledem na očekávané stimuly v USA," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Z nálady na světových trzích těžila i pražská burza.

Cenné papíry Avastu zdražily o 4,21 procenta na 148,50 koruny. Dařilo se také finančnímu sektoru. Komerční banka posílila o 2,88 procenta na 678 korun, Erste Bank rostla o 2,54 procenta na 685,20 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 0,94 procenta na 75 korun a pojišťovna VIG o 1,09 procenta na 555 korun.

Růst alespoň o procento dnes zaznamenaly také akcie likérky Stock, tabákové společnosti Philip Morris ČR a nápojářské Kofoly. Cenné papíry ČEZ naopak zlevnily o 0,38 procenta na 519 korun.

Koruna dál zpevňuje, znovu uzavřela pod hranicí 26 Kč/EUR

Koruna dnes znovu zpevnila vůči euru a stejně jako v pondělí uzavřela pod hranicí 26 Kč/EUR. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,92 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna oproti předchozímu závěru o šest haléřů oslabila na 21,55 Kč/USD.

Pod úroveň 26 korun za euro se česká měna dostala poprvé minulý čtvrtek. Stalo se tak poprvé od doby před vyhlášením nouzového stavu v Česku kvůli pandemii koronaviru loni v březnu. Později část zisků odevzdala. V pondělí odpoledne koruna uzavřela na hodnotě 25,96 Kč/EUR, dnes zpevnila o další čtyři haléře.

Vliv na pozici koruny mohly mít dnešní informace statistiků o vývoji české ekonomiky. Loni klesl hrubý domácí produkt (HDP) o 5,6 procenta, nejvýrazněji za dobu existence samostatné České republiky, bylo to ale méně než odhady ekonomů, ministerstva financí nebo České národní banky. Za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku se HDP snížil o pět procent, mezičtvrtletně stoupl o 0,3 procenta. Letos by se podle analytiků měla ekonomika vrátit k růstu, který odhadují kolem tří procent. Předloni české hospodářství vzrostlo o 2,2 procenta.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová soudí, že koruna je "překoupená" a její aktuální síla neodpovídá tomu, že stále pokračují vládní omezení kvůli covidu. "Sázíme na to, že koruna je zralá na mírné oslabení směrem k 26korunové úrovni. Na silnější korunu si počkáme do druhé poloviny tohoto roku," uvedla.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,96 25,92 Kč/USD 21,49 21,55

Zdroj: Patria Online