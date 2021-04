Pražská burza rostla, koruna stagnovala

Praha - Pražská burza dnes po dvou poklesech v řadě rostla, index PX posílil o 0,88 procenta na 1103,78 bodu. Dařilo se především bankám a také akciím elektrárenské společnosti ČEZ, které zavřely na nejvyšší hodnotě za posledních šest let. Ve ztrátě naopak skončila například tabáková společnost Philip Morris ČR. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Koruna dnes stagnovala k oběma hlavním světovým měnám. Stejně jako ve čtvrtek vpodvečer se i dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 25,91 Kč/EUR a 21,63 Kč/USD.

Nejúspěšnějším titulem dne se stala Moneta Money Bank, jejíž cenné papíry zdražily o 2,76 procenta na 80,15 koruny. "Akciím Monety pomohla zpět přes 80 Kč informace o schválení nepodmíněná části odkupu skupiny PPF ze strany ČNB," uvedl makléř Fio banky David Brzek. Erste Bank přidala 1,71 procenta na 760,40 Kč a Komerční banka 0,44 procenta na 678 korun. Pojišťovna VIG pak posílila o 0,36 procenta na 587,50 koruny.

Akcie ČEZ po čtvrtečním oslabení dnes naopak zhodnotily o 1,36 procenta na 596 korun. V týdnu se sice během obchodování dostaly i přes hranici 600 korun, zavírací cena 596 korun je ale nejvyšší za šest let. Titul posiluje pět týdnu v řadě. "Za těch zmírněných pět týdnů potěšil investory růstem o 14,6 procenta," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Za celý tento týden ČEZ rostl o 4,29 procenta a stal se tak na pražském trhu nejúspěšnějším titulem.

Více než procento dnes přidala také nápojářská Kofola. Naopak Philip Morris ČR odepsala 0,82 procenta na 14.460 korun a technologická společnost Avast si pohoršila o 0,39 procenta na 141,55 Kč. V mírné ztrátě zakončila obchodování i likérka Stock.

Obchodování s českou měnou dnes mělo poklidný charakter. "Koruna dnes v poklidu stagnovala poblíž hladiny 25,90 CZK/EUR," popsali vývoj Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance.

Podle ekonoma Komerční banky Františka Táborského na korunu pozitivně působil globální vývoj v podobě silného eura vůči dolaru a rekordních akciových trhů. Naopak negativní zprávou pro českou měnu byl vývoj úrokového diferenciálu vůči euru, který se dostal na nejnižší hodnoty od první poloviny března. "Květnové zasedání ČNB by však podle nás mělo opět obnovit důvody pro růst tržních úrokových sazeb a podpořit tak i korunu k novým ziskům," domnívá se Táborský.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,91 25,91 Kč/USD 21,63 21,63

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze během týdne posílily o 1,1 procenta

Akcie na pražské burze během týdne posílily. Index PX stoupl o 1,1 procenta na 1103,8 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Nejvíce přidaly akcie elektrárenské společnosti ČEZ, největší pokles naopak postihl akcie pojišťovací skupiny VIG. Předchozí týden akcie stagnovaly.

"V uplynulém týdnu trh reagoval pozitivně na výsledkovou sezonu a zklidnění na dluhopisovém trhu, kde se referenční výnos desetiletého amerického státního dluhopisu posunul níže na 1,58 procenta. Konkrétně pak index S&P 500 přidal 1,2 procenta. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 posílila o 1,1 procenta. Domácí index PX následoval Evropu," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Pátý týden po sobě posilují akcie ČEZ. Tento týden je to nejlepší firma s velmi slušným ziskem 4,29 procenta na 596 Kč, upozornil analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Společnost dosáhla šestiletých maxim. Důvodem jsou podle něj vysoké ceny elektřiny, výhled na vysokou dividendu a další odložení jaderného tendru. Moneta přidala 3,22 procenta na 80,15 Kč a je nad cenou dobrovolné nabídky od PPF (80 Kč).

Naopak největší propad zaznamenaly akcie VIG, které klesly o 1,3 procenta na 587,5 Kč. VIG se obešla bez firemní informace. Obchodování bylo podle Vaníčka za velmi nízké aktivity. Tudíž odhadl, že šlo jen o technický posun bez většího opodstatnění.

Na programu příštího týdne bude výsledková sezona, která se přesune do technologického sektoru. Ve čtvrtek pak strhne pozornost zasedání Evropské centrální banky, které by však mělo přinést jen ujištění v pokračování současné velmi uvolněné měnové politiky. "Nadále si udržujeme mírně pozitivní náhled, který by měl pramenit z výsledkové sezony a ujištění setrvání velmi levného financování na delší období," uzavřel Vaníček.