Pražská burza rostla i dnes, koruna začala týden posílením

Praha - Pražská burza pod vlivem světových trhů rostla i na začátku nového týdne. Index PX dnes stoupl o 0,57 procenta na 882 bodů. Proti poklesu akcií Erste Bank působil růst cenných papírů Monety Money Bank a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna posílila k euru, vůči dolaru zpevnila pod 25 Kč/USD.

"Růst hlavních akciových trhů během dne postupně nabral na velikosti," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Globální akciové trhy vstoupily do nového týdne pozitivně, což pomohlo i pražské burze k růstu o 0,57 procenta," doplnil makléř Fio banky Josef Dudek.

Dnes nejvíce obchodované akcie Erste Bank klesly o 0,36 procenta na 494 korun. Z dalších bankovních emisí Komerční banka stagnovala na hodnotě 201 korun a Moneta Money Bank přidala 1,33 procenta na 49,50 koruny.

Vzhůru zamířily také cenné papíry ČEZ o 1,26 procenta na 484 korun. Akcie pojišťovny VIG si polepšily o 0,85 procenta na rovných 500 korun.

"Slušné zisky zaznamenaly i menší emise," poznamenal Dudek. Poukázal na růst cenných papírů výrobce netkaných textilií PFNonwovens o 4,34 procenta na 722 korun, mediální firmy CME o 1,22 procenta na 99,80 koruny a výrobce nápojů Kofola o 1,72 procenta na 237 Kč.

Koruna začala nový týden posílením. Vůči euru česká měna dnes zpevnila o deset haléřů na 27,24 Kč/EUR. K dolaru si pak ve srovnání s pátečním závěrem polepšila o 12 haléřů, kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 24,98 Kč/USD.

Dvacetidenní průměr koruny činí 27,29 Kč/EUR, česká měna je tedy nadprůměrně silná. "Myslím, že teď může přijít pár optimistických statistik. Vlastně žádná už nemůže být horší, než jsme viděli v minulém měsíci. Optimisté si to jistě vyloží podobně jako dnes jako návrat do normálu. Takže prostor k dočasnému mírnému posílení koruny zde je," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,34 27,24 Kč/USD 25,10 24,98

Zdroj: Patria Online