Pražská burza pošesté po sobě vylepšila své 13leté maximum

Praha - Pražská burza nepřestává vylepšovat své 13leté maximum. Index PX dnes stoupl o 0,20 procenta na 1366,28 bodu, k šestému růstu po sobě ho táhly akcie bank. Téměř o 4,5 procenta naproti tomu klesly cenné papíry České zbrojovky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes dál oslabila k euru, vůči dolaru stagnovala.

"Index pražské burzy PX v průběhu dnešní seance osciloval okolo včerejšího (středečního) závěru, aby nakonec uzavřel se ziskem," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. Pražský akciový trh kopíroval růst na světových burzách, které podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka dál stoupají díky menší nervozitě z cen energií i příznivým zprávám z americké politické scény.

Bankovní emise v Praze dnes podle Dudka těžily z pozitivního vývoje finančního sektoru v Evropě. Erste Bank překonala tisícikorunovou hranici, když si polepšila o 1,13 procenta na 1003 korun. Shodně o 0,90 procenta vzrostla Komerční banka na 893,50 koruny i Moneta Money Bank na 89,40 Kč.

Rozkolísané dnes bylo podle Dudka podobně jako ve středu obchodování s akciemi ČEZ, které si nakonec připsaly 1,03 procenta. "Denní minimum tak energetická společnost zaznamenala u 740 Kč, maximum potom u 780 Kč a závěr na úrovni 772 Kč," popsal Dudek.

Nejvýrazněji dnes ztratily cenné papíry České zbrojovky o 4,48 procenta na 554 korun. "Společnost tak částečně korigovala silné nárůsty z minulého týdne poté, co se dnes objevila nepotvrzená zpráva o porušení embarga vývozu zbraní do Běloruska a Ruska," uvedl Dudek.

Česká měna dnes opět oslabila k euru a k dolaru stagnovala. Koruna si k 17:00 vůči euru pohoršila oproti předchozímu závěru o tři haléře na 25,44 Kč/EUR. K dolaru zůstala beze změny na 22,00 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Zklamání dnes podle analytika Tomáše Vlka ze společnosti Patria Finance přinesly výsledky českého průmyslu. Průmysl letos v srpnu přešel do meziročního poklesu o 1,4 procenta z červencového růstu o 6,8 procenta. Důvodem byly zejména neplánovaně prodloužené dovolené v automobilovém průmyslu a plánované odstávky v energetice, uvedl Český statistický úřad. "Nejbližší politiku ČNB (České národní banky) by to však ovlivnit nemělo," sdělil Vlk.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,41 25,44 Kč/USD 22,00 22,00

Zdroj: Patria Online