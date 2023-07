Pražská burza počtvrté v řadě posílila, nahoru ji táhly akcie Erste

Praha - Pražská burza počtvrté v řadě posílila. Index PX dnes stoupl o 0,60 procenta na 1335,07 bodu. Nahoru burzu táhly hlavně akcie bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Oslabila pouze jedna z hlavních emisí, a to cenné papíry Komerční banky.

Z deseti hlavních emisí pražské burzy dnes zdražilo šest a u dalších tří cena stagnovala. Nejvýraznějšího růstu z hlavních emisí a zároveň největšího objemu obchodů dosáhly akcie Erste, které si polepšily o 2,07 procenta na 827 korun. Dosáhly tak nejvyšší ceny od letošního března. Cena akcií Erste rychle roste zhruba od konce června, kdy jen za přibližně tři týdny stoupla o více než stovku korun.

K dnešnímu růstu burzy přispěly také cenné papíry energetické firmy ČEZ, které zaznamenaly druhý největší objem obchodů a zdražily o 0,56 procenta na 903 korun. Z desítky hlavních emisí postihlo oslabení pouze akcie Komerční banky, které odepsaly 0,49 procenta na 710 korun.

Koruna poprvé od března zavřela slabší než 24 Kč/EUR, ztrácela i k dolaru

Česká měna dnes poprvé od března zavřela slabší než 24 Kč/EUR. Proti čtvrtečnímu závěru oslabila o čtyři haléře na 24,03 Kč/EUR. Vůči dolaru si pak pohoršila o deset haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,62 Kč/USD.

Přes úroveň 24 korun za euro se koruna krátce dostala už ve čtvrtek, poté ale ztrátu smazala. Dnes už nad touto hranicí zůstala, pohybovala se i těsně pod úrovní 24,10 Kč/EUR.

Podle analytika Purple Trading Jaroslava Tupého trhy vyčkávají na doprovodné komentáře po zasedání ECB a amerického FEDu a navíc jsou stále přesvědčené, že ČNB brzy přikročí ke snížení své základní úrokové sazby. "Úrokový diferenciál by se tak nadále snižoval a koruna by ještě více ztrácela ze své atraktivity. Dá se očekávat, že koruna bude ještě ztrácet, minimálně do dalšího zasedání ČNB," uvedl.

Základní úroková sazba je v Česku na sedmi procentech od loňského června. Naposledy o její výši rozhodovala bankovní rada 21. června. Pro stabilitu sazeb hlasovalo pět ze sedmi členů rady, dva navrhovali zvýšení o 0,25 procentního bodu. Příští jednání bankovní rady o sazbách je plánované na 3. srpna. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,99 24,03 Kč/USD 21,52 21,62

Zdroj: Patria Online

mtj mha