Pražská burza po pondělních výprodejích posiluje, zisky si připisuje i koruna

Praha - Pražská burza po pondělních výprodejích posiluje, index PX byl kolem 11:30 výše o 2,67 procenta na 1262,86 bodu. Nejvíce, přes pět procent, si připisovala Erste Bank, přes tři procenta zdražily akcie Komerční banky a pojišťovny VIG. Koruna posiluje k euru i dolaru, proti pondělnímu závěru si dopoledne k euru polepšila o 19 haléřů na 25,52 Kč/EUR a k dolaru o 14 haléřů na 23,49 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

"Evropské trhy dnes otevřely v pozitivním duchu. A současná situace ukazuje, na co se můžeme připravit i do příštích dnů, tedy že trhy budou v první řadě výrazně volatilní. Tato nálada se pak přelévá i do Prahy," uvedl Martin Kycelt z Patria Finance.

V pondělí evropské akcie kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu dál oslabovaly a den zakončily na ročním minimu. Panevropský index STOXX Europe 600 odepsal 1,1 procenta na 417,13 bodu. Pražský index PX klesl o 5,83 procenta na 1230,04 bodu.

Dnes se daří ztráty alespoň částečně umazávat. Největší zisk si připisuje zatím Erste Bank, před polednem se její akcie obchodovaly kolem 676 korun, přes pět procent výše než pondělní závěr. O 3,1 procenta na 549,50 koruny si polepšila pojišťovna VIG, která podle Michala Frice z Fio banky ráno zveřejnila solidní čísla za loňský rok a oznámila robustní dividendu, neposkytla však výhled hospodaření. Daří se také Komerční bance, která dopoledne získala 3,62 procenta na 730 korun. Moneta Money Bank získala 1,78 procenta na 83,10 Kč.

Z nefinančních titulů si zhruba tři procenta připisovaly akcie České zbrojovky a společnosti ČEZ.

Koruně pomáhají podle analytiků intervence České národní banky, které centrální banka spustila v pátek. "Intervence České národní banky budou podle nás vytvářet hráz proti tomu, aby koruna v nejbližších dnech výrazně oslabovala," podotkli v pondělí analytici Next Finance. Upozornili, že centrální banka tentokrát neoznámila hranici, přes kterou kurz koruny nepustí. "Domníváme se, že tentokrát ČNB bude korunu uměle posilovat, aby koruna neoslabila nad 26korunovou hladinu," dodali.

Kurz české měny:

Pondělní závěr Úterý kolem 11:30 Kč/EUR 25,71 25,52 Kč/USD 23,63 23,49

Zdroj: Patria Online