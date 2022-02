Pražská burza po pěti dnech oslabování dnes zakončila v plusu

Praha - Po pěti dnech v řadě, kdy pražská burza oslabovala, dnes posílila. Index PX stoupl o 0,6 procenta na 1405,39 bodu. Dařilo se akciím elektrárenské společnosti ČEZ nebo Komerční banky, ztrácela Erste Bank či Česká zbrojovka. Vyplývá to z údajů na webu burzy a vyjádření analytiků. Objem obchodů dnes přesáhl miliardu korun, průměrně bývá poloviční. Koruna dnes oslabila vůči euru i dolaru shodně o 11 haléřů.

Index PX skokově vzrostl krátce po začátku obchodování a posiloval i o víc než 1,3 procenta, poté ale část zisků odevzdal. "Pozitivní sentiment převládal i na většině ostatních evropských akciových trzích. Investoři stále pozorně monitorují geopolitickou situaci kolem krize na rusko-ukrajinských hranicích," uvedl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

Cenné papíry ČEZ posílily o 3,23 procenta na 863,50 koruny. Akcie Komerční banky si polepšily o 0,81 procenta na 936,50 koruny a Monety Bank o 0,27 procenta na 91,85 koruny.

"Naopak Erste odepsala 1,82 procenta na 917,20 koruny, zaznamenala tak šestý ztrátový den v řadě a pohybuje se na nejnižších cenách od loňského září," poznamenal Boháč. Akcie České zbrojovky ztratily 0,78 procenta na 512 korun.

Z hlavních titulů pražské burzy dnes nejvýraznější růst zaznamenaly akcie společnosti Photon Energy. Jejich cena stoupla o 5,18 procenta na 40,60 korun. Výrobce cigaret Philip Morris si připsal 1,72 procenta na 16.600.

Aktivita na trhu byla stejně jako předchozí den vysoká. Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den byl 1,059 miliardy korun, zatímco průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,571 miliardy Kč, uvedla na webu společnost Patria.

Koruna dnes oslabila vůči euru i dolaru, k oběma hlavním světovým měnám shodně o 11 haléřů. V 17:00 se česká měna obchodovala za 24,59 Kč/EUR a 21,71 Kč/USD.

Koruna dnes nejprve korigovala ztráty z posledních dní, kurz byl ještě kolem 14:00 pod 24,50 Kč/EUR. Později odpoledne ale začala oslabovat. Vývoj na finančních trzích stále ovlivňuje napětí na východě Ukrajiny. Podle analytika Purple Trading Jaroslava Tupého byl dopolední růst byl způsoben tím, že trhy považují uvalené sankce na Rusko za příliš slabé. "V odpoledních hodinách se ale na trhy vrátila negativní nálada, indexové trhy masivně propadají a k tomu se přidala i česká koruna," dodal.

Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus uvedl, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou zvýší inflaci. Důvodem bude podle něj hlavně růst ceny plynu, ropy a zprostředkovaně i dalších energií. "Tím roste pravděpodobnost zvýšení sazeb České národní banky na konci března o 50 bazických bodů. To bude pomáhat koruně k větším ziskům ve chvíli, kdy svět začne přehlížet rusko-ukrajinské napětí," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,48 24,59 Kč/USD 21,60 21,71

Zdroj: Patria Online