Pražská burza oslabovala, ztrácely akcie VIG, Este Bank i ČEZ

Praha - Pražská burza, která v pondělí zavřela na nejsilnější hodnotě od začátku epidemie koronaviru, dnes oslabila. Index PX klesl o 0,32 procenta na 1078,08 bodu. Dolů ho táhly hlavně akcie pojišťovny VIG a Erste Bank a po zveřejnění výsledků ztrácela i elektrárenská společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Nejhůře dnes dopadly cenné papíry VIG, které odepsaly více než dvě procenta a zavřely na 602,50 koruny. Erste Bank klesla přibližně o procento na 737,40 koruny. Komerční banka oslabila o 0,15 procenta na 684 korun. Z finančních titulů tak posílila pouze Moneta Money Bank, jejíž akcie přidaly 0,38 procenta na 79,30 Kč.

Čistý zisk ČEZ loni meziročně klesl z 14,5 miliardy korun na 5,5 miliardy Kč. Po očištění o mimořádné vlivy ale naopak vzrostl o 21 procent na 22,8 miliardy. Letos by podle odhadů firmy očištěný čistý zisk, ze kterého se počítá dividenda, měl dosáhnout na 17 až 20 miliard korun. ČEZ předpokládá, že meziročně klesne také provozní zisk EBITDA. "Společnost představila na tento rok spíše konzervativní výhled," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Akcie ČEZ na výsledky reagovaly poklesem o 0,74 procenta na 537 korun.

Naopak nejúspěšnějším titulem se dnes stala tabáková společnost Philip Morris ČR, která posílila o 0,78 procenta na 15.480 korun. Jen nepatrně nižší růst zaznamenal operátor O2, který zavřel na 261,50 koruny. Technologická společnost Avast zhodnotila o 0,67 procenta na 143,15 Kč. "Technologický sektor ve světě vykazoval dobrou výkonnost," dodal Dudek.

Koruna dnes posílila k euru, vůči dolaru stagnovala

Česká měna dnes k euru obrátila směr a posílila o osm haléřů na 26,11 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna zakončila den téměř beze změny na 21,96 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

V tržních cenách už je zakalkulováno v horizontu šesti měsíců téměř plně jedno zvýšení úrokových sazeb, v horizontu devíti měsíců pak dvojí, uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Investoři navíc podle ní začínají vnímat situaci kolem koronaviru v ČR jako zlepšující se. "Pokud se bude pandemická situace zlepšovat, mohl by se kurz poměrně rychle vrátit k úrovním 25,90 až 26,00 Kč/EUR," dodala.

Z dnešních slov viceguvernéra České národní banky Tomáše Nidetzkého a členů bankovní rady Tomáše Holuba a Aleše Michla podle analytiků Next Finance plyne, že úrokové sazby zřejmě v první polovině letoška neporostou, i když to naznačovala poslední zpráva ČNB o inflaci. Právě oddálení růstu sazeb oslabilo korunu za posledních pět týdnů o 50 haléřů, ve druhé polovině roku má ale česká měna stále prostor k posílení vůči euru, dodali analytici Next Finance.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,19 26,11 Kč/USD 21,97 21,96

Zdroj: Patria Online