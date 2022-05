Pražská burza oslabila, koruna na začátku týdne také

Praha - Pražská burza dnes počtvrté v řadě oslabila, hlavně vlivem akcií Erste klesl index PX o 0,2 procenta na 1303,29 bodu. Koruna na začátku nového týdne oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám.

Je to jeho nejslabší závěr od 15. března. Výraznějšímu poklesu burzy zabránil především růst akcií energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z dat na burzovním webu.

Se ztrátou uzavřelo dnešní obchodování sedm z deseti titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX. Nejvýraznější pokles zaznamenaly cenné papíry bankovní skupiny Erste. Zlevnily o 2,65 procenta na 696,80 koruny.

Nedařilo se ani emisi banky Moneta. Závěrečný kurz 84,60 Kč za akcii byl o 0,82 procenta nižší než na začátku dnešního obchodování.

Mimo bankovní sektor ztrácely například cenné papíry zbrojovky Colt CZ Group nebo nápojářské společnosti Kofola. Akcie Kofoly odepsaly procento a v případě Coltu 1,18 procenta.

Naopak mezi ziskové emise se dnes zařadily ČEZ a Photon Energy. Akcie ČEZ si polepšily o 2,28 procenta na 1010 Kč. "Znovu se tak dostaly nad psychologickou hranici 1000 korun a pohybují se na nejvyšší ceně za 13 let," upozornil analytik Vojtěch Boháč ze společnosti Wood & Company. Cenné papíry společnosti Photon Energy zpevnily o 1,8 procenta na závěrečných 56,60 koruny.

Koruna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 24,99 Kč/EUR a 23,72 Kč/USD. Proti předchozímu závěru oslabila vůči jednotné evropské měně o šest haléřů a k dolaru o 16 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

K euru si od pátečního večera pohoršila o šest haléřů na 24,99 Kč/EUR. Vůči dolaru klesla o 16 haléřů na 23,72 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.

Koruna k oběma měnám oslabovala už v pátek, v případě eura se jednalo o nejslabší závěr za posledních skoro osm týdnů. Ve čtvrtek naopak pomohlo koruně posílit zvýšení základní úrokové sazby Českou národní bankou (ČNB). Rada ČNB ve čtvrtek zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba je tak na 5,75 procenta, což je nejvyšší hodnota roku 1999. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady, dva hlasovali opět pro sazby beze změny.

"Investoři ale už v pátek reagovali výprodeji koruny na signály o tom, že novým guvernérem ČNB by se podle zákulisních zpráv měl stát 1. července nynější člen její bankovní rady Aleš Michl. Michl přitom dnes patří k menšině v bankovní radě, která vystupuje proti výraznému zvyšování úrokových sazeb. Pro korunu by z toho plynulo, že by se o něco snížil tlak na její dlouhodobé posilování," uvedla ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,93 24,99 Kč/USD 23,56 23,72

Zdroj: Patria Online