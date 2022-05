Pražská burza opět posílila, koruna oslabila vůči euru

Praha - Pražská burza popáté v řadě posílila. Index PX dnes stoupl o 0,39 procenta na 1344,27 bodu. Česká měna po týdnu posilování, které zahájila po oznámení České národní banky (ČNB) o intervencích ve prospěch koruny, dnes k euru oslabila.

Pražská burza opět posílila, akcie ČEZ se drží na nejvyšší ceně od roku 2008

K růstu burze pomohly hlavně akcie energetické firmy ČEZ, které se drží na nejvyšší ceně za zhruba 14 let, a cenné papíry Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posílení dnes zaznamenala polovina z deseti hlavních emisí pražské burzy, zatímco druhá polovina ztrácela. Mezi posilujícími ale byly akcie ČEZ, Komerční banky a bankovní skupiny Erste, se kterými se obchodovalo v největších objemech. Akcie ČEZ, které dosáhly největšího objemu obchodů, si připsaly 0,62 procenta na 1128 korun. To je nejvyšší cena od září roku 2008. Na rekordní ceny od roku 2008 se akcie ČEZ dostaly už ve středu.

Nejvýraznější zdražení a zároveň druhý největší objem obchodů zaznamenaly cenné papíry Komerční banky. Připsaly si 3,92 procenta na 755 korun. Mírně si polepšila také třetí nejvice obchodovaná emise, akcie Erste, a to o 0,11 procenta na 740,80 koruny.

Růst burzy brzdily oslabující cenné papíry Moneta Money Bank, které také patřily k nejobchodovanějším. Zlevnily o 1,24 procenta na 79,80 koruny. Největší propad postihl akcie farmaceutického řetězce Pilulka Lékárny, které odepsaly 4,80 procenta na 1190 korun.

Česká měna dnes mírně oslabila k euru a zpevnila vůči dolaru. Koruna si k 17:00 pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o pět haléřů na 24,70 Kč/EUR. K dolaru naopak posílila o 13 haléřů na 23,33 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koruna po týdnu posilování dnes k euru mírně ztratila, vůči dolaru dál rostla

Ztratila pět haléřů a den zakončila na 24,70 Kč/EUR. Vůči dolaru dál zpevnila, připsala si 13 haléřů na 23,33 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

Pro českou měnu je dnešek mírně negativní, uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Směrem dolů je pro kurz omezením nálada na hlavních trzích, která nyní nepřeje riziku. V opačném směru pak koruně brání obavy z dalšího zásahu ČNB," dodal.

Podobně se vyjádřili také analytici Next Finance, podle kterých dnešní pokles k euru prozatím není nic, co by stresovalo ČNB. "Koruna nemá prostor k výraznému oslabení. Korunu nepustí ke slabším hodnotám buď trh, nebo centrální banka a její intervence," podotkli. Mírně dnes k euru oslabovaly také další středoevropské měny, doplnil ekonom Komerční banky Michal Brožka.

ČNB oznámila intervence ve prospěch koruny minulý týden ve čtvrtek. Česká měna předtím oslabovala v reakci na informace, že novým guvernérem ČNB bude odpůrce zvyšování úrokových sazeb Aleš Michl. Do funkce ho pak jmenoval prezident Miloš Zeman minulý týden ve středu. Koruna se poté pohybovala kolem 25,30 Kč/EUR a 24,00 Kč/USD.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,65 24,70 Kč/USD 23,46 23,33

Zdroj: Patria Online