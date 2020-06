Pražská burza opět klesla, koruna oslabila k euru i dolaru

Praha - Pražská burza dnes prohloubila středeční ztrátu, když index PX klesl o dalších 0,55 procenta na 928,28 bodu. Ztratily téměř všechny tituly, rostly jen akcie výrobce antivirových programů Avast. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes oslabila vůči euru i dolaru.

Cenné papíry energetické společnosti ČEZ oslabily o 1,21 procenta na 488 korun a akcie operátora O2 o 1,61 procenta na 214,5 Kč. Mezi bankami si nejhůře vedla Moneta Money Bank, jejíž akcie zlevnily o 0,71 procenta na 55,8 korun. Erste Bank skončila níže o 0,64 procenta na 591 korunách a akcie Komerční banky odepsaly půl procenta na 582 korun. Nedařilo se ani pojišťovně VIG, jejíž akcie po ztrátě 0,66 procenta skončily na 529,5 koruny.

Klesly i menší emise. Například cenné papíry mediální firmy CME spadly o 1,71 procenta na 86 Kč a nápojářská společnost Kofola zakončila obchodování slabší o 0,86 procenta na 231 korunách.

Proti vývoji na trhu šel pouze Avast. Jeho akcie zdražily o 0,99 procenta na 148 Kč.

Koruna dnes oslabila k euru i dolaru

Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 ztratila česká měna k euru 11 haléřů na 26,70 Kč/EUR, vůči dolaru byla oproti předchozímu závěru slabší o desetník na 23,80 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koruna první dva dny tohoto pracovního týdne posilovala. Ve středu zakončila téměř beze změny, když k euru posílila o tři haléře a vůči dolaru vůči dolaru ztratila dva haléře.

Představitelé České národní banky dnes odpoledne oznámili, že bankovní sektor v Česku si udržel vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům a do krize způsobené šířením koronaviru vstoupil v dobré kondici. V základním scénáři ekonomického vývoje, který odpovídá květnové prognóze ČNB, by podle zátěžových testů neměla problémy většina bank. Pouze tři banky se mohou dostat do situace, kdy by neměly dostatek kapitálu.

Základní scénář ČNB počítá letos s poklesem ekonomiky o osm procent a příští rok s růstem čtyři procenta. Podle alternativního pesimistického scénáře, který počítá s nástupem další vlny pandemie na konci letošního roku, by mohla česká ekonomika letos klesnout až o 13,5 procenta a příští rok o 1,5 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,59 26,70 Kč/USD 23,70 23,80

Zdroj: Patria Online