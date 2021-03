Pražská burza na pondělní posílení navázala, koruna oslabila

Praha - Pražská burza posílila i podruhé v tomto týdnu. Index PX dnes vzrostl o 0,39 procenta na 1088,84 bodu. Vzhůru šly akcie energetické firmy ČEZ i bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna oslabila k euru i dolaru.

"Pražská burza navýšila včerejší (pondělní) zisky, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,39 procenta," shrnul makléř Fio banky Josef Dudek.

Akcie ČEZ vzrostly o 0,73 procenta na 550 korun. "Menší přírůstky registrovaly taktéž bankovní tituly," podotkl Dudek. Cenné papíry Erste Bank přidaly 0,59 procenta na 750,60 koruny, Monetě Money Bank zdražily o čtvrt procenta na 79,50 koruny a Komerční bance o 0,15 procenta na 674 Kč.

Posílily také akcie dodavatele antivirových programů Avast o 0,21 procenta na 145,80 koruny a telekomunikační firmy O2 o 0,58 procenta na 260 Kč. "Z menších emisí se dařilo především České zbrojovce s přírůstkem 1,64 procenta na 372 Kč," doplnil Dudek.

Dolů dnes zamířily cenné papíry výrobce nápojů Kofola, ubraly 0,37 procenta na 267 korun. O 0,12 procenta níže než v pondělí na 83,40 koruny skončily akcie likérky Stock.

Koruna dnes oslabovala vůči euru i dolaru

Koruna dnes oslabovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla česká měna ve srovnání s pondělním závěrem o 13 haléřů na 26,20 Kč/EUR. K dolaru si pak pohoršila o 23 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,08 Kč/USD.

"Žádná zásadnější data zveřejněna nebyla. O oslabení se nicméně postaralo oslabování společné evropské měny, stále ne příliš dobrá pandemická situace a drobný pokles domácích tržních úrokových sazeb," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Jakmile se pandemická situace zlepší, má podle ní koruna potenciál k poměrně rychlému posílení.

Pohyb české měny by ale mohlo ovlivnit i středečním zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB). Analytici očekávají, že rada ponechá úrokové sazby beze změny. Únorová prognóza centrální banky naznačovala růst sazeb od druhého čtvrtletí. "Sázíme ale na to, že to budou centrální bankéři slovně korigovat a budou odsouvat zvýšení úrokových sazeb směrem ke konci roku," sdělila ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Mluvit o vyšších sazbách ve chvíli, kdy jsou zavřené obchody a lidé nemohou vyjet za hranice okresu, postrádá podle ní smysl. "I tak ale sázíme na to, že při ponechání šancí na zvýšení sazeb ještě v letošním roce koruna zítra neutrpí výrazné ztráty," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,07 26,20 Kč/USD 21,85 22,08

Zdroj: Patria Online