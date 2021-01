Pražská burza mírně oslabila, více než procento ztratila Erste

Praha - Pražská burza dnes mírně oslabila, index PX klesl o 0,16 procenta na 1027,67 bodu. Více než procento odepsala Erste Bank, ztrátová byla také pojišťovna VIG. Dařilo se naopak akciím elektrárenské společnosti ČEZ, rostly i Avast a O2. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Ztrátové obchodování na západoevropských trzích poznamenalo i pražskou burzu," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Cenné papíry Erste Bank zlevnily o 1,3 procenta na 651,40 Kč, pojišťovna VIG si pohoršila o 0,54 procenta na 549 korun. Komerční banka i Moneta Money Bank dnes stagnovaly.

Nejvyšší procentuální ztrátu dnes zaznamenaly akcie likérky Stock, které uzavřely slabší o 1,78 procenta na 77,30 koruny. Více než procento odevzdala také tabáková společnost Philip Morris ČR.

Pondělní ztráty naopak korigoval ČEZ, když posílil o 0,78 procenta na 516 korun. Operátor O2 si polepšil o 0,4 procenta na 250 Kč a technologická společnost Avast vzrostla o 0,19 procenta na 155,30 Kč.

Koruna dnes mírně oslabila k euru i dolaru

Česká měna dnes mírně oslabila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala na 26,15 Kč/EUR a 21,30 Kč/USD. Proti pondělnímu večeru tak koruna vůči jednotné evropské měně ztratila tři haléře a k americké měně dva haléře. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Podle ekonomů společnosti Next Finance reagovala koruna během dne na nervozitu na akciových trzích a slábla až na 26,23 Kč/EUR. "Dál přitom platí, že z krátkodobého hlediska koruně brání v posilování technická bariéra u hladiny 26,10 Kč/EUR," uvedli Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář z Next Finance. Pokud by ji koruna překonala, její posilování by zastavila psychologická bariéra na hladině 26,00 Kč/EUR, dodali.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,12 26,15 Kč/USD 21,28 21,30

Zdroj: Patria Online