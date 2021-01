Pražská burza mírně oslabila, nedařilo se akciím KB či Erste Bank

Praha - Pražská burza dnes mírně oslabila, index PX klesl o 0,18 procenta na 1072,99 bodu. Dolů ho táhly především akcie Komerční banky a Erste Bank. Z předních emisí ztratil mírně i energetický ČEZ. Naopak se ziskem uzavřely technologická společnost Avast či operátor O2. Největší přírůstek, přes dvě procenta, registrovala Česká zbrojovka. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Pražská burza dnes v průběhu seance podle Josefa Dudka z Fio banky několikrát změnila směr vývoje, podobně jako na západoevropských trzích se nedařilo především bankám.

Nejvíce oslabily cenné papíry Komerční banky, které zlevnily o 1,13 procenta na 698 korun. Erste Bank odepsala 0,57 procenta na 695 korun a energetická společnost ČEZ přišla o 0,19 procenta na 539 korun. Moneta Money Bank a pojišťovna VIG uzavřely bez větší změny, nepatrně zdražily na 71,40 koruny, respektive 571 korun.

Cenné papíry firmy Avast si dnes polepšily o téměř půl procenta a obchodování zakončily na 157 korunách. O 0,39 procenta výše uzavřely dnešní seanci také akcie O2, stojí 259 Kč.

Koruna dnes stagnovala k euru a spolu s ním zpevnila k dolaru

Česká měna dnes k euru stagnovala na 26,16 Kč/EUR, nevšímala si ani vyjádření z České národní banky, ani čísel z ekonomiky. Vůči dolaru koruna spolu s eurem zpevnila, polepšila si o desetník na 21,56 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků.

"Na trhu, stejně jako v pondělí, panovala poklidná nálada a objemy obchodů zůstaly mizivé," podotkla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Před závěrem podle ní koruna měla tendenci spíše mírně ztrácet.

Steckerová poukázala na to, že podle vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka na dnešní on-line konferenci pro agenturu Reuters míří ekonomika k recesi s dvojitým dnem, druhý pokles by ale mohl být mírnější než ten první. Rusnok také uvedl, že propad hrubého domácího produktu za celý loňský rok by nakonec nemusel být tak hluboký, jak se dříve myslelo. Zveřejněné prosincové ceny průmyslových výrobců podle Steckerové překvapení nepřinesly. Českou korunu obě události nechaly chladnou, doplnila.

Podle analytiků společnosti Next Finance je prostor pro případné další zisky koruny omezený. "Od listopadu se koruna mnohokrát pokusila prorazit hladinu 26,10 Kč/EUR, ale nikdy se jí to nepodařilo. Navíc česká ekonomika zůstává i nadále z velké části uzavřená," upozornili.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,16 26,16 Kč/USD 21,66 21,56

Zdroj: Patria Online