Pražská burza končí týden růstem, ČEZ a Erste získaly přes 1,5 procenta

Praha - Pražská burza zakončila pracovní týden růstem. Index PX dnes stoupl o 1,17 procenta na 1363,13 bodu. ČTK to řekl mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík. Dařilo se většině titulů, mírně oslabila jen tabáková společnost Philip Morris. Z předních emisí posílily nejvíce ČEZ a Erste Bank, a to o více než procento a půl. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Ve spanilé jízdě pokračovaly akcie energetické firmy ČEZ. Titul si dnes připsal 1,8 procenta a za poslední dva týdny si polepšil o téměř 13 procent," uvedl David Brzek z Fio banky. Závěrečný kurz byl 988 Kč, v průběhu dne se však obchodovalo i na 1000 Kč. Na této metě se naposledy titul pohyboval v roce 2009, dodal Brzek.

Erste Bank si dnes připsala 1,69 procenta na 771,80 koruny, Komerční banka 0,84 procenta na 838 korun a Moneta Money Bank 0,67 procenta na 90,50 koruny. Cenné papíry pojišťovny VIG zdražily o 1,24 procenta na 573 korun.

Z menších emisí se dařilo akciím firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Dnes se zhodnotily o zhruba dvě procenta, obchodování zakončily na 47,70 Kč. Cenné papíry společnosti Pilulka Lékárny získaly téměř procento a půl na 1370 korun.

Česká zbrojovka si připsala 0,34 procenta na 583 korun. Investoři měli dnes na začátku obchodování informace o výsledku zrychleného úpisu jejich akcií. "Díky silnému zájmu investorů došlo k podstatnému navýšení transakce a i přesto docházelo ke krácení. K finální ceně 555 Kč se trh ani zdaleka nepřiblížil, naopak v úvodu dne se obchodovalo krátce zpět u hranice 600 Kč," podotkl Brzek. Vysoký zájem investorů v úpisu podle něj potvrzuje atraktivnost titulu a prostor pro další růst.

Koruna zpevnila k euru na 24,44 Kč/EUR a stagnovala k dolaru na 22,46 Kč/USD

Česká měna dnes přerušila několikadenní sérii oslabení. Po třech ztrátách v řadě zpevnila k euru a stagnovala k dolaru, vůči kterému předtím čtyři dny oslabovala. K 17:00 koruna vůči euru posílila proti předchozímu závěru o sedm haléřů na 24,44 Kč/EUR. K dolaru zůstala beze změny na 22,46 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Větší posílení by podle analytiků mohlo přinést české měně pondělní zveřejnění údajů o inflaci za březen. Ekonomové, oslovení ČTK, očekávají nárůst meziroční inflace nad 12 procent. "Pokud růst ukáže hodnotu 12,5 procenta, může to vést k přecenění odhadů dalšího zvyšování úrokových sazeb," sdělil analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.

Česká národní banka by podle něj v případě takového nárůstu inflace možná na květnovém zasedání své bankovní rady zvýšila úrokové sazby výrazněji, než se zatím čekalo. "Úrokový diferenciál na koruně by tak byl ještě atraktivnější a mohlo by to pomoci vrátit se koruně do silnějších hodnot," doplnil Tupý.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,51 24,44 Kč/USD 22,46 22,46

Zdroj: Patria Online