Pražská burza klesla o 1,37 %, koruna skončila téměř beze změny

Praha - Pražská burza dnes smazala víc než polovinu svého úterního přírůstku. Index PX stoupl o 1,37 procenta na 933,41 bodu. Ztrácely akcie bank i pojišťovny VIG. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně posílila k euru, lehce ztratila vůči dolaru.

Pražský akciový trh klesl navzdory mírnému růstu západoevropských burz, kde podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory spekulanti ignorují zprávy o možné druhé vlně nemoci covid-19 v USA nebo Číně. "Trhy se chovají dost lehkovážně," řekl k obchodování na burze ve Frankfurtu nebo Paříži.

Akcie Erste Bank si pohoršily o 4,83 procenta na 595 korun, v úvodu obchodního dne se přitom podle makléře Fio banky Pavla Hadrouška snažily vrátit k 620 korunám. "Pod prodejním tlakem ve druhé části dne byla také Moneta," doplnil. Cenné papíry této banky ubraly 2,60 procenta na 56,20 Kč. Komerční bance klesly o 0,85 procenta na 585 korun, pojišťovně VIG o 1,20 procenta na 533 Kč.

Bez větších výkyvů se dnes obchodovalo s akciemi energetické společnosti ČEZ. Zakončily výše o desetinu procenta na 494 korunách. Vzhůru šly také cenné papíry výrobce netkaných textilií PFNonwovens o 2,26 procenta na 724 korun.

Potřetí za sebou v záporu zavírala mediální firma CME, poukázal Hadroušek. Dnes její akcie odepsaly 1,35 procenta na 87,60 koruny.

Koruna dnes k euru i dolaru zakončila téměř beze změny

Česká měna dnes zakončila téměř beze změny. K euru posílila o tři haléře na 26,59 Kč/EUR, vůči dolaru ztratila dva haléře na 23,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Koruna během dnešního obchodování žádný významnější impulz neobdržela," podotkl ekonom Komerční banky Martin Gürtler. Trh podle něj už pravděpodobně vstřebal vyjádření některých centrálních bankéřů a upustil od sázek na další snížení úrokových sazeb ze strany České národní banky.

Dopoledne česká měna zpevnila až do blízkosti 26,50 Kč/EUR, později ale přišly pochyby, zda je toto posílení racionální, uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Kurz korigoval poté, co se objevily informace, že Čína kvůli novému šíření koronaviru zrušila lety na dvou letištích v Pekingu.

"Pokud se ukáže, že přijde druhá vlna karantén, koruna oslabí. Naopak pokud druhá vlna nepřijde, koruna dál zpevní," předpověděl Pikora. Stav ekonomiky ale podle něj není takový, aby mohla česká měna posílit zásadně.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,62 26,59 Kč/USD 23,68 23,70

Zdroj: Patria Online