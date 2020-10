Pražská burza je nejslabší od konce dubna

Praha - Pražská burza se dostala na nejslabší úroveň od konce dubna, kdy ještě platil nouzový stav. Index PX dnes klesl o 0,16 procenta na 857,72 bodu, což je nejméně od 24. dubna. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Nouzový stav vyhlásila vláda v Česku kvůli šíření koronaviru v prvních týdnech epidemie. Platil zhruba od poloviny března do poloviny května. Ve středu kabinet oznámil, že od pondělí 5. října bude nouzový stav vyhlášen znovu. Koruna dnes přišla o čtvrteční zisky a oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Po jednom dni se tak vrátila zpět nad hranici 27 Kč/EUR a 23 Kč/USD.

Ještě na začátku letošního března, kdy se v České republice objevily první případy nemoci covid-19, se index pražské burzy držel nad tisícovkou bodů. Následně, zejména po vyhlášení nouzového stavu 12. března, se však burza prudce propadla až na 690 bodů. Pak ztráty postupně umazávala. Od půlky září, kdy se objevily opět rekordní nárůsty počtu nakažených a nová opatření vlády proti šíření viru, ale burza znovu oslabuje. Dnes ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že byl ve čtvrtek zaznamenán největší denní nárůst případů covidu-19 od začátku epidemie v Česku.

Většina hlavních emisí pražské burzy dnes ztrácela, nebo stagnovala. Mezi oslabujícími byly i emise, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Například akcie Komerční banky zlevnily o 0,52 procenta na 482 korun a akcie Moneta Money Bank o 0,93 procenta na 53 korun.

Nejvýrazněji oslabily cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, a to o 1,02 procenta na 13.640 korun. Naopak největší růst zaznamenaly akcie výrobce lihovin Stock, které zdražily o 1,75 procenta na 64 korun.

Česká měna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna si k 17:00 pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o 21 haléřů na 27,08 Kč/EUR a k dolaru o 22 haléřů na 23,12 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Důvodem oslabení ale nejsou dnešní statistiky o HDP a nezaměstnanosti. "Koruna se pohybuje inverzně ke kurzu dolaru. A dolar dnes sílí. Investoři se uchýlili do bezpečí dolaru kvůli potvrzení nákazy koronavirem u amerického prezidenta Donalda Trumpa," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Potvrzení nákazy u Trumpa podle ní celosvětově zvýší strach z koronaviru, navíc to vnáší nejistotu do finiše kampaně před listopadovými prezidentskými volbami v USA. "Bezpečný dolar proto může přidat další zisky. Pro korunu to znamená, že bude tlačena k dalším ztrátám k euru," dodala.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,87 27,08 Kč/USD 22,90 23,12

Zdroj: Patria Online