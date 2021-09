Pražská burza je nejsilnější za 13 let

Praha - Pražská burza dnes dosáhla nejsilnější úrovně za 13 let. Index PX stoupl o 1,16 procenta na 1322,40 bodu. Burzu táhly nahoru hlavně akcie Komerční banky a bankovní skupiny Erste, jejichž cena také dosáhla rekordních úrovní. Nejvýrazněji ale posílily cenné papíry České zbrojovky (CZG), a to o více než pět procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna v úvodu týdne mírně oslabila k euru i dolaru. Vůči euru klesla o dva haléře na 25,43 Kč/EUR, vůči dolaru o tři haléře na 21,72 Kč/USD.

Index PX byl naposledy na vyšších hodnotách na začátku září roku 2008, kdy vystoupal až nad 1400 bodů. K rekordnímu růstu pražské burzy přispěly především akcie Komerční banky, které se dostaly na nejvyšší cenu od července 2019, a cenné papíry Erste, které jsou nejdražší od září 2018.

Akcie Komerční banky, které dnes zaznamenaly nejvyšší objem obchodů z hlavních emisí pražské burzy, zdražily o 2,26 procenta na 883 korun. Cenné papíry Erste, které byly druhou nejobchodovanější emisí, si polepšily o 2,55 procenta na 964,40 koruny. "Index (PX) byl dnes nejvíce podpořen výkonností Erste a Komerční banky, které kopírují vývoj na západoevropském bankovním sektoru," sdělil k růstu bankovních emisí analytik Lukáš Novotný ze společnosti Wood & Company.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie České zbrojovky, a to o 5,64 procenta na 506 korun. Naopak největší propad postihl cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, které zlevnily o 0,63 procenta na 15.700 korun.

Koruna v úvodu týdně mírně oslabila k euru i dolaru. Vůči euru česká měna ve srovnání s pátečním závěrem klesla o dva haléře na 25,43 Kč/EUR. K dolaru si pohoršila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,72 Kč/USD.

Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek upozornil, že obchodní aktivita byla dnes minimální. "Zatímco první ranní kotace se pohybovaly ještě pod 25,40 Kč/EUR, v odpoledních hodinách byla (neúspěšně) testována hladina 25,46 Kč/EUR," uvedl Vejmělek.

Maďarský forint oslabuje od poloviny měsíce a dnes v tomto trendu pokračoval. Atakuje nejslabší hodnotu od poloviny července. Naopak polský zlotý si polepšil na nejsilnější hodnotu od poloviny září.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,41 25,43 Kč/USD 21,69 21,72

Zdroj: Patria Online