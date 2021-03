Pražská burza je nejsilnější od doby před začátkem epidemie

Praha - Pražská burza je nyní nejsilnější od doby před začátkem epidemie nemoci covid-19 v Česku. Index PX dnes stoupl o 0,39 procenta na 1081,51 bodu, což je nejvíce od 21. února 2020. Loni 1. března se objevily první případy covidu-19 v České republice a následoval prudký propad burzy. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna v úvodu týdne mírně oslabovala. Vůči euru klesla česká měna o dva haléře na 26,19 Kč/EUR, k dolaru pak o čtyři haléře na 21,97 Kč/USD.

K růstu dnes burze pomohly například akcie Moneta Money Bank, které zaznamenaly druhý největší objem obchodů z hlavních emisí pražské burzy a zároveň zdražily o 0,25 procenta na 79 korun. K posílení burzy přispěly také třeba akcie bankovní skupiny Erste nebo softwarové společnosti Avast, které také patřily k nejobchodovanějším. Akcie Erste si polepšily o 0,19 procenta na 745,20 koruny a akcie Avastu o 1,43 procenta na 142,20 koruny.

Koruna v úvodu týdně mírně oslabovala. Vůči euru klesla dnes česká měna ve srovnání s pátečním závěrem o dva haléře na 26,19 Kč/EUR. K dolaru si pak pohoršila o čtyři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,97 Kč/USD.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora upozornil, že koruna dnes ignorovala nové statistiky. Český statistický úřad uvedl, že tržby v maloobchodě bez prodejů aut v lednu meziročně klesly o 6,5 procenta. Za rok epidemie koronaviru v Česku jde o druhý nejvýraznější pokles po dubnu.

Podle Pikory statistiky říkají, že by domácí ekonomika potřebovala podpořit nižšími úrokovými sazbami, protože maloobchod je zralý na bankrot. "Současně ale inflace vystrkuje růžky a říká ne. To znamená, že centrální banka nemůže snížit úrokové sazby a naopak musí uvažovat o jejich zvýšení. To je schizofrenní situace daná tím, že vlády neumožnily ekonomikám klasickou recesi a místo toho se rekordně zadlužily a dluh se teď postupně přetavuje v inflaci," uvedl ekonom.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,17 26,19 Kč/USD 21,93 21,97

Zdroj: Patria Online