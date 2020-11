Pražská burza je nejsilnější od července, Koruna dále posílila

Praha - Pražská burza posedmé v řadě posílila a je nejsilnější od druhé poloviny července. Index PX dnes stoupl o 1,13 procenta na 945,27 bodu. Vyplývá to z webu pražské burzy. Podle údajů na serveru Patria Online si polepšila většina hlavních emisí. Nahoru burzu táhly především emise bank.

Akcie bankovních domů dnes patřily k emisím s největším objemem obchodů i s nejvýraznějším růstem. Nejlépe si vedly cenné papíry Moneta Money Bank, které zdražily o 2,70 procenta na 64,70 koruny. Druhého nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie bankovní skupiny Erste, a to o 2,29 procenta na 625,20 koruny. Posilovaly také akcie Komerční banky, které zdražily o 1,39 procenta na 584 korun.

Propad naopak postihl například cenné papíry výrobce nápojů Kofola, které zlevnily o 2,22 procenta na 220 korun. V červených číslech skončily také akcie ČEZ, které odepsaly 0,42 procenta na 473 korun.

Česká měna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 posílila proti předchozímu závěru k euru o šest haléřů na 26,36 Kč/EUR a k dolaru o 13 haléřů na 22,19 Kč/USD. Koruna tak znovu vylepšila své nejsilnější hodnoty od počátku září. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Koruna nám zatím kempuje kolem hladiny 26,40 Kč/EUR, jako by zde byla v nové rovnováze," podotkl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Upozornil ale na to, že vzhledem k 50dennímu průměru kolem 26,94 Kč/EUR jde o hodně silnou hodnotu. "Koruna se tváří, jako by už byla v Praze vakcína a obchody byly otevřené," uvedl s poukazem na situaci kolem epidemie koronaviru. Pikora proto nečeká, že takto silná česká měna zůstane.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,42 26,36 Kč/USD 22,32 22,19

Zdroj: Patria Online