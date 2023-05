Pražská burza dnes ztrácela, dolů ji táhly hlavně akcie Erste

Praha - Pražská burza po třech dnech mírného růstu oslabila. Index PX dnes klesl o 0,21 procenta na 1317,25 bodu. Dolů ho táhly hlavně rakouské finanční tituly v čele s Erste Bank. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Se ztrátou uzavřelo dnešní obchodování šest z deseti emisí ovlivňujících hodnotu indexu. Nejvýrazněji ztrácely cenné papíry řetězce Pilulka Lékárny, které odepsaly téměř čtyři procenta.

"Pražská burza pod vlivem nervozity na zahraničních trzích dnes ztrácela, když největší zásluhu na poklesu měly akcie Erste, které tradičně nejtěsněji kopírují dění na evropských trzích," uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra.

Cenné papíry Erste oslabily o 3,23 procenta na 720 Kč za kus. Více než procento odepsaly akcie rakouské pojišťovny VIG, které obchodování uzavřely s cenou 618,50 koruny.

Výraznějšímu poklesu burzy dnes bránily především akcie energetické skupiny ČEZ. Jejich cena stoupla o 2,18 procenta na 1033 Kč za kus.

Dařilo se rovněž akciím holdingu Colt CZ Group SE, které posílily o 0,68 procenta na 595. Zbrojařská skupina dnes zveřejnila hospodářské údaje za první čtvrtletí, kdy jí čistý zisk meziročně vzrostl o 7,9 procenta na 587,8 milionu korun.

Koruna dnes mírně posílila k euru, vůči dolaru naopak mírně oslabila

Česká měna dnes mírně posílila k euru a vůči dolaru naopak mírně oslabila. Kolem 17:00 se obchodovala za 23,68 Kč/EUR a za 22 Kč/USD, v porovnání s úterním závěrem proti jednotné evropské měně zpevnila o dva haléře, k dolaru naopak dva haléře ztratila. Vyplývá to z dat serveru Patria Online.

"Globální i lokální devizové trhy dnes žádný jednoznačný trend nevykazovaly. Euro vůči dolaru sice dočasně spadlo, nakonec ale z mezidenního pohledu žádnou větší změnu nezaznamenalo," podotkl Jan Vejmělek z Komerční banky. Výraznější zisky než koruna, si dnes podle něj připsal maďarský forint, naopak polský zlotý mírně ztratil.

Ekonomové společnosti Next Finance uvedli, že po zprávách o výrazných výprodejích na akciových trzích by vypadalo logické, že koruna oslabuje. Podle nich totiž korunu investoři nevnímají jako "bezpečný přístav", je to ale naopak, koruna posílila. "Koruně totiž v posledních hodinách a dnech vytvářejí štít jestřábí komentáře z nitra České národní banky," míní.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,70 23,68 Kč/USD 21,98 22,00

Zdroj: Patria Online