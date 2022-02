Pražská burza dnes uzavřela se ztrátou, přestože většina titulů rostla

Praha - Pražská burza dnes podruhé v řadě ztrácela. Index PX klesl o 0,62 procenta na 1468,42 bodu. Dolů ho táhly zejména akcie bankovní skupiny Erste, Komerční banky a Avastu. Vyplývá to z dat na webu burzy.

Dnešní obchodování ukončilo se ziskem sedm z 11 titulů ovlivňujících hodnotu indexu. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly cenné papíry společnosti Photon Energy, které zdražily o více než deset procent na 40,60 Kč.

Žádný jiný titul více než jednoprocentní zhodnocení nezaznamenal. Nejblíž k tomu měly akcie České zbrojovky s růstem o 0,77 procenta a cenné papíry kutnohorského výrobce cigaret Philip Morris ČR, které si polepšily o 0,36 procenta.

K poklesu burzovního indexu dnes přispěly hlavně akcie rakouské bankovní skupiny Erste a Komerční banky. Jejich cena klesla o 2,25 procenta na 1062 Kč v případě Erste a o 0,9 procenta na 989,50 koruny u Komerční banky. Z bankovních titulů obchodovaných v Praze neskončila ve ztrátě pouze Moneta. Její akcie zpevnily o 0,11 procenta na 93,95 koruny.

Mimo finanční sektor se nedařilo například Avastu. Cenné papíry technologické firmy oslabily o 0,22 procenta na 180,60 koruny.

Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru

Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,40 Kč/EUR a 21,40 Kč/USD. K jednotné evropské měně ztratila proti čtvrtečnímu podvečeru šest haléřů a vůči americké měně 18 haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurzu koruny k euru podle ekonomů společnosti Next Finance nepřidává nervozita na akciových trzích. "Dosud platilo, že díky zvyšování úrokových sazeb České národní banky měla koruna do jisté míry zajištěnou imunitu vůči tomu, co se skutálí v zahraničí. Jenže investorům je nyní jasné, že prostor pro další zvýšení úrokových sazeb České národní banky je omezený," uvedli Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář. Podle nich bude česká měna v dalších týdnech mnohem víc podléhat náladám na zahraničních trzích než v poslední době. Prozatím čekáme z většího nadhledu stagnaci koruny, dodali.

V pondělí by kurz koruny mohlo ovlivnit oznámení výsledků inflace za leden. Tyto údaje se také promítnou do rozhodování bankovní rady České národní banky o dalším zvýšení úrokových sazeb.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,34 24,40 Kč/USD 21,22 21,40

Zdroj: Patria Online