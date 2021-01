Pražská burza dnes růstem o 0,17 pct téměř smazala úterní pokles

Praha - Pražská burza dnes téměř smazala úterní pokles. Index PX se zvýšil o 0,17 procenta na 1074,86 bodu. Skoro 1,3 procenta přidaly akcie Komerční banky a vzhůru šla také Erste Bank, ztrácely naopak cenné papíry energetické společnosti ČEZ a Monety Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně posílila k euru a téměř stagnovala vůči dolaru.

Pražská burza byla opatrnější než západoevropské a zámořské trhy, které dnes registrovaly slušné růsty, podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. "Index PX v průběhu seance osciloval okolo včerejší (úterní) uzavírací úrovně a nakonec zakončil s malým přírůstkem," dodal.

Komerční banka stoupla o 1,29 procenta na 707 korun a Erste Bank o 0,60 procenta na 699,20 koruny. Zlevnily naopak cenné papíry Monety Money Bank o 1,26 procenta na 70,50 Kč.

"Prodejní tlak převažoval rovněž u akcií ČEZ, které klesly o 0,74 procenta na 535 Kč," uvedl Dudek. Rostly naproti tomu cenné papíry telekomunikační firmy O2 o 0,77 procenta na 261 korun a České zbrojovky o 0,55 procenta na 366 Kč. S přírůstkem o 0,45 procenta na 157,70 koruny zakončily akcie dodavatele antivirových programů Avast.

Koruna posílila k euru k nejsilnějším úrovním od konce srpna

Koruna k euru dnes posílila k nejsilnějším úrovním od konce srpna. Kolem 17:00 se obchodovala na 26,09 Kč/EUR, proti úterý získala sedm haléřů. Vůči dolaru si koruna polepšila o haléř na 21,55 Kč/USD. Vyplývá to z údajů společnosti Patria Online.

Koruně podle Tomáše Vlka z Patria Finance vyhovuje příznivý sentiment vůči riziku. Padesátidenní průměr posílil už na 26,25 Kč/EUR, podotkl Vladimír Pikora z Next Finance.

"Otázkou je, kam by teoreticky mohla koruna posílit, kdyby přišla nějaká nečekaně dobrá zpráva. Problémem je, že hned za hladinou 26,10 je další dobře opevněná bariéra u hladiny 26,00 Kč/EUR. Pokud by ale z nějakého důvodu padla, je další bariéra až kolem 25,40 Kč/EUR. Trh by se prostě vrátil tam, kde byl s příchodem korony," uvedl Pikora.

K dolaru koruna už několikátý den stagnuje těsně pod 21,60 Kč/USD. Její 50denní průměr je podle Pikory už u 21,70 Kč/USD, počátkem listopadu byl přitom ještě kolem 22,80 Kč/USD. Pokud by koruna k euru posílila, zpevní i vůči dolaru, dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,16 26,09 Kč/USD 21,56 21,55

Zdroj: Patria Online