Pražská burza dnes posílila o 0,54 procenta, pomohly jí akcie ČEZ

Koruna i dnes stagnovala, analytici čekají její posilování

Kurz koruny k oběma hlavním světovým měnám se ani dnes příliš neměnil. Vůči euru česká měna oproti předchozímu závěru oslabila o jeden haléř na 25,43 Kč/EUR, k dolaru ztratila tři haléře a okolo 17:00 uzavřela na 20,84 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Analytici očekávají, že koruna bude letos posilovat v souvislosti s očekávaným zvýšením úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB).

"I proto dnes koruna v podstatě stagnuje a odpoledne se obchodovala na hladině 25,43 Kč/EUR. V dalších dnech bude koruna posilovat tak rychle, jak jí to umožní technika. Protože je nyní proti, koruna bude muset na další zisky čekat do příštího týdne," soudí ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

"Růst korunových sazeb na trhu narazil na pomyslný strop prognózy ČNB, což podle nás může být problém až do červnového zasedání centrálních bankéřů, kteří by měli koruně dodat nové důvody k posilování," uvedl ekonom Komerční banky František Táborský.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok dnes uvedl, že český bankovní sektor je podle zátěžových testů centrální banky i po pandemii koronaviru vysoce odolný, a to i díky silné kapitálové vybavenosti. S pandemií se vypořádal velice dobře a svoji odolnost vůči potenciálním nepříznivým šokům posílil, řekl Rusnok. Bankovní rada také schválila navýšení takzvané proticyklické kapitálové rezervy pro tuzemské banky na jedno procento s platností od poloviny příštího roku z aktuálních 0,5 procenta. Limity pro poskytování hypoték zůstaly beze změny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,42 25,43 Kč/USD 20,81 20,84

Zdroj: Patria Online