Pražská burza dnes po čtyřech předchozích ztrátách mírně posílila

Praha - Pražská burza po čtyřech dnech ztrát v řadě mírně posílila, index PX stoupl o 0,1 procenta na 1137,91 bodu. Z předních emisí si polepšily energetická společnost ČEZ, pojišťovna VIG a Erste Bank, naopak Komerční banka a Moneta Money Bank oslabily. Vyplývá to z údajů na webu burzy. V pondělí pražská burza uzavřela na nejnižší úrovni od loňského 20. května.

"Pražská burza měla během dne tendence alespoň částečně umazávat ztráty z předchozích dní a index PX posiloval o více jak jedno procento. Průběžné zisky však z větší části nevydržely a domácí index zavíral pouze s nepatrným ziskem," uvedl David Brzek z Fio banky.

Banky zakončily dnešní obchodování smíšeně. Zisková byla pouze Erste Bank, jejíž akcie si připsaly 0,11 procenta na 555 korun. Nejvýraznější obrat byl během dne podle Brzka patrný u akcií Komerční banky. Během dne se obchodovala bezpečně nad hranicí 580 korun, nakonec ale končila se ztrátou 0,61 procenta na 568 korunách.

"Přestože jsou akcie Komerční banky poměrně levné a ve hře je stále mimořádná podzimní dividenda, s nejistotou ohledně možného zdanění a nelichotivými vyhlídkami pro ekonomický vývoj se investorům do titulu stále příliš nechce," dodal Brzek. Moneta Money Bank odepsala 0,41 procenta na 73 korun.

Vedle Erste posílily z předních emisí ještě ČEZ a VIG. Energetické akcie zdražily o 0,38 procenta na 914,50 koruny a cenné papíry pojišťovny si polepšily o 0,89 procenta na 565 korun.

Z menších emisí se dařilo zbrojovce Colt CZ a společnosti Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Akcie firmy Colt získaly 1,5 procenta na 541 korun a Photon Energy 5,31 procenta na 64 korun.

Údaje statistiků o kondici českého hospodářství koruně k posílení nepomohly

Koruna dnes mírně oslabila k hlavním světovým měnám. Vůči euru si od pondělního podvečera pohoršila o dva haléře na 24,61 Kč/EUR. K dolaru oslabila o šest haléřů na 24,85 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejnil sérii údajů o kondici českého hospodářství. "Dopoledne zveřejněné výsledky červencové průmyslové produkce, zahraničního obchodu a stavebnictví potvrdil zhoršování kondice domácí ekonomiky," uvedla ekonomka Jana Steckerová z Komerční banky.

Průmysl v Česku v červenci zpomalil meziroční růst na 0,8 procenta z červnových 2,7 procenta. Výsledky podle analytiků ukazují na blížící se recesi české ekonomiky. Za její brzdu považují zahraniční obchod, který v červenci skončil schodkem 22,8 miliardy korun, jenž byl meziročně o 12,4 miliardy korun vyšší. V deficitu je obchodní bilance už půl roku. Stavební výroba po více než roce růstu v červenci meziročně reálně klesla o 2,7 procenta.

"Fakt, že zahraniční obchod se dostal do deficitu, znamená, že z titulu zahraničního obchodu převyšuje nabídka korun nad poptávkou po korunách," upozorňuje ředitelka společnosti Next Fiance Markéta Šichtařová. Z dlouhodobého hlediska to podle ní vytváří tlak na oslabování koruny k euru.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,59 24,61 Kč/USD 24,79 24,85

Zdroj: Patria Online