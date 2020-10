Pražská burza dál ztrácí, koruna mírně posílila

Praha - Pražská burza dnes dále ztrácela. Index PX klesl o 1,42 procenta na 857,71 bodu. Oslabily, nebo stagnovaly téměř všechny hlavní emise burzy. Nejvýrazněji si pohoršily akcie Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry Komerční banky zaznamenaly druhý největší objem obchodů z hlavních emisí a zároveň největší propad. Zlevnily o 2,76 procenta na 476 korun. Více než dvě procenta odepsaly také akcie softwarové společnosti Avast, konkrétně 2,14 procenta na 153,05 koruny.

Posílení dosáhly z hlavních emisí pouze cenné papíry výrobce lihovin Stock. Zdražily o 1,90 procenta na 69,80 koruny.

Nová protiepidemická opatření korunu zatím neoslabila

Koruna dnes navzdory ohlášenému zpřísnění protikoronavirových opatření mírně posílila. K euru si od úterního podvečera polepšila o čtyři haléře a dnes kolem 17:00 se obchodovala za 27,15 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna zpevnila o 12 haléřů na 22,86 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

Kvůli rychlému šíření epidemie nového koronaviru dnes vláda rozhodla, že s platností od čtvrtka bude muset zavřít zhruba polovina maloobchodních prodejen v Česku. Výjimku budou mít potraviny, drogerie, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nebudou ani služby, avšak opět s výjimkami jakými jsou servisy, myčky nebo odtahy aut. Vláda také nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.

S kurzem koruny dnes oznámené restrikce zatím nezahýbaly tak výrazně jako před půl rokem, kdy byla česká měna vůči euru o zhruba 70 haléřů slabší než v současnosti. "Rozdíl je totiž v tom, že na rozdíl od jara nejsou zavřené hranice a obchod s českým největším obchodním partnerem Německem není paralyzován," vysvětlují ekonomové společnosti Next Finance Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová. Pokud by ale Německo uzavřelo hranice s Českem, koruna by oslabila do blízkosti jarních hodnot. "Uzavření hranic ze strany Německa by korunu torpédovalo víc než nynější český lockdown," upozorňují Cihlář s Šichtařovou.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,19 27,15 Kč/USD 22,98 22,86

Zdroj: Patria Online