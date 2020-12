Pražská burza dál mírně posílila, koruna zpevnila

Praha - Pražská burza dnes dál mírně posílila, index PX stoupl o 0,41 procenta na 977,10 bodu. Nahoru ho táhla především Komerční banka, jejíž akcie si polepšily o více než dvě procenta. Mírnější zisky si připsaly také technologická společnost Avast či energetický ČEZ. Naopak Erste Bank či Moneta Money Bank mírně oslabily. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

"V úterý se na pražské burze obchodovalo prakticky jen s dvěma tituly. Komerční banka (237 mil. Kč) a ČEZ (172 mil. Kč) obstaraly převážnou část objemů. Na dalších akciích aktivita značně zaostávala," podotkl Pavel Hadroušek z Fio banky.

Akcie Komerční banky se za dnešek zhodnotily o 2,27 procenta, obchodování končily na 630 korunách. Další dva bankovní tituly naopak ztratily, Erste Bank 0,33 procenta na 656,60 Kč a Moneta Money Bank 0,3 procenta na 66,80 Kč. Ztrátu 0,19 procenta na 530 korun si připsala i pojišťovna VIG.

Cenné papíry ČEZ zdražily o 0,43 procenta, jedna akcie nyní vyjde na 466,50 koruny. Avast si polepšil o 0,75 procenta na 140,30 koruny a operátor O2 o 0,4 procenta na 248 korun.

Z menších emisí se nedařilo likérce Stock, která odepsala přes procento, a nápojářské Kofole, jejíž cenné papíry zlevnily o 0,84 procenta.

Koruna zpevnila k euru o 12 haléřů, posílila i k dolaru

Koruna dnes posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru zpevnila o 12 haléřů na 26,37 Kč/EUR. Vůči dolaru si česká měna oproti předchozímu závěru polepšila o šest haléřů a okolo 17:00 se obchodovala na 21,77 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koruna zhruba od začátku listopadu postupně posilovala souběžně se zpomalováním nárůstu případů nemoci covid-19 v Česku. Koncem minulého měsíce se koruna k euru dostala na nejsilnější úroveň od letošního srpna, k dolaru byla minulý týden nejsilnější za zhruba dva roky. V posledních dnech ale česká měna část zisků opět smazala.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová míní, že mírné zisky by si mohla koruna připisovat i v následujících dnech a přiblížit se hodnotě 26,20 Kč/EUR. "Pokud jí ovšem nezastaví opětovné zhoršování pandemické situace," dodala.

Koruně pomohla i dnes zveřejněná čísla statistiků, podle nichž říjnový nástup druhé vlny pandemie koronaviru negativně ovlivnil zejména stavebnictví, zato průmyslu i zahraničnímu obchodu se dařilo. Průmyslová výroba dokonce poprvé od loňského května vykázala meziroční růst, a to o 1,3 procenta. Drží ji automobilky a fungující obchod se zahraničím.

"Dnešní data z průmyslu a zahraničního obchodu překonala očekávání," uvedla Markéta Šichtarová z Next Finance. Stále je to ale podle ní málo na to, aby to posunulo Českou národní banku (ČNB) směrem ke zvýšení úrokových sazeb. "Každopádně v příštím roce s postupným ožíváním české ekonomiky čekáme korunu mírně silnější," poznamenala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,49 26,37 Kč/USD 21,83 21,77

Zdroj: Patria Online