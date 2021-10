Prazdroj zdražuje pivo v průměru o tři procenta, přidají se i další pivovary

Plzeň - Plzeňský Prazdroj zdražuje ode dneška pivo v průměru o tři procenta. Dotkne se to většiny produktů, v průměru jde o 46 haléřů na půllitr. Poprvé po třech letech se to týká také čepovaných piv. Jeho zdražení v minulých letech kopírovala většina větších českých pivovarů, a tak se k němu zřejmě v nejbližší době přidají. Staropramen zvýšil ceny 1. července.

Pivovary Staropramen, které jsou druhým největším producentem piva v ČR, zdražovaly vybraná sudová a tanková piva v průměru o 2,9 procenta. Zdůvodnily to citelným nárůstem cen některých klíčových vstupů, hlavně vody, energií i ropy. Svou produkci nejspíš zdraží také Pivovar Ferdinand v Benešově, nevyloučil to ani náchodský Primátor a Bernard u sudových druhů. Ceny naopak chtějí letos udržet Budvar nebo Svijany. Další velká skupina, Heineken, do níž patří hlavně značky Krušovice, Starobrno, Zlatopramen nebo Hostan, se zatím k vývoji cen nevyjádřila.

Prazdroj zdražil čepovaná piva poprvé od roku 2018. Po tři roky, kdy inflace kumulovaně přesáhla osm procent (loni činila 3,2 procenta), držel podle mluvčího Zdeňka Kováře ceny na stejné úrovni, aby se sektor hospod a restaurací dokázal vyrovnat se změnami, které ho postihly. "Šlo o důsledky zavedení regulací, jako jsou EET, zákaz kouření i dopady pandemie," řekl. Do podpory restaurací investoval za více než 12 měsíců přes půl miliardy korun, a to do bezplatné výměny prošlého piva, odložení plateb hostinským, investic do předzahrádek a vybavení.

Prazdroj prodal loni v tuzemsku a v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej v ČR klesl meziročně o osm procent na 6,69 milionu hl. Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v ČR, od roku 2017 ho vlastní japonská skupina Asahi.