Prazdroj udělal z části neprodaného piva pálenku

Plzeň - Silnější pivo, které se během jarního uzavření hospod kvůli koronavirové pandemii neprodalo a které by jinak muselo být zlikvidováno, použil Plzeňský Prazdroj na výrobu limitované edice pivní pálenky. Ve spolupráci s likérkou L'OR z Prádla na Plzeňsku vzniklo z deseti hektolitrů nevyužité várky piva 100 litrů pálenky. Bude k dostání v dárkové prodejně v plzeňském pivovaru, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

"Je to poprvé, co jsme se k výrobě pálenky odhodlali. Vedla nás k tomu snaha zužitkovat pivo, na jehož výrobu byly využity špičkové suroviny a ve kterém je velké množství lidské práce. Po prošlém termínu spotřeby by se totiž jinak muselo vylít," řekl manažer oddělení turismu Plzeňského Prazdroje Rudolf Šlehofer.

Pivovar se tak nesnaží proniknout na nový trh. Spíše otestoval, jak lze využít surovinu určenou k likvidaci. Základem pálenky se stalo pivo z edice Volba sládků, protože má vyšší obsah alkoholu a je na vypálení nejlepší. Pomalou a náročnou destilací vznikla limitovaná edice Plzeňské pivní pálenky. Tento způsob výroby se používá pro prémiové pálenky, na rozdíl od levnějších produktů, které vznikají ředěním pivního lihu coby odpadu po dealkoholizaci piva. "Má nezaměnitelnou, typicky chlebovou vůni a chuť pivní pěny. Optimální surovinou je vícestupňové pivo, alespoň jedenáctistupňové, ale lepší je silnější. Jednou jsme ji dělali dokonce z jednadvacetistupňového. Pokud se vyrábí z dvanáctky, tak je k výrobě litru padesátiprocentní pivní pálenky zapotřebí zhruba deseti litrů piva. Konečným výsledkem je v podstatě obilný destilát, ve kterém je cítit chmel," popsal pálenku Jan Šteinigl z likérky L'OR.

Zavřené restaurace a pivnice kvůli koronaviru znamenaly pro většinu českých pivovarů včetně Prazdroje zásadní omezení prodejů i zvýšené náklady spojené s likvidací neprodaného piva. Většinu musel pivovar ekologicky zlikvidovat. V čistírně odpadních vod z něj vyrobili bioplyn, který slouží jako zdroj energie například na provoz čistírny, uvedl pivovar.