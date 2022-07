Prazdroj: Při přerušení dodávek plynu by pivovary byly schopné vyrábět omezeně

Plzeň - Při přerušení dodávek zemního plynu by pivovary byly schopné vyrábět a prodávat jen v omezeném množství. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Podle něj by přerušení dodávek plynu mělo zásadní vliv na celé pivovarnictví včetně dodavatelů. Prazdroj je největším pivovarem v Česku a plyn využívá ve sladovnách i v pivovarech. Na energii spotřebovávané na výrobu piva a sladu se plyn u něj podílí zhruba 40 procenty. Dlouhodobou strategií Prazdroje je podle Kováře snižovat spotřebu zemního plynu a nahrazovat jej obnovitelnými zdroji.

"Pokud by došlo k úplnému omezení dodávek plynu včetně rezerv, mělo by to zásadní vliv na celé pivovarnictví včetně našich dodavatelů. Byli bychom schopni vyrábět a prodávat v omezeném množství," dodal mluvčí.

Obavy ze zastavení dodávek ruského plynu přetrvávají kvůli geopolitickému napětí. Hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do EU je plynovod Nord Stream 1. Dodávky plynu tímto potrubím se ve čtvrtek zvýšily na 40 procent kapacity plynovodu, což je stejná úroveň jako před začátkem desetidenní údržby zařízení. Nenaplnily se tak obavy, že plyn po údržbě nebude proudit.

"Situaci na trhu s plynem sledujeme a jsme v pravidelném kontaktu s našimi dodavateli, se kterými vše řešíme. Podle aktuálních informací začal včera (ve čtvrtek) plyn potrubím Nord Stream 1 opět proudit, byť v omezeném množství," uvedl. Část ohřevů v pivovaru v Plzni je nově zajištěno takzvaným zeleným teplem, tedy parou vyráběnou spalováním biomasy, kterou pivovar nakupuje od sousední firmy Plzeňská teplárenská. Dlouhodobou strategií Prazdroje je snižování spotřeby zemního plynu. Nahrazovat jej chce obnovitelnými zdroji, například tepelnými čerpadly na "zelenou elektřinu", případně obnovitelnými variantami, jakými jsou bioplyn a další.

Plzeňskému Prazdroji loni kvůli dopadům pandemie koronaviru druhým rokem klesl prodej piva v ČR. V loňském roce se snížil meziročně o tři procenta na 6,5 milionu hektolitrů. O rok dříve byl meziroční pokles osmiprocentní. Lépe se pivovaru dařilo v zahraničí, kde stoupl loňský prodej včetně licenční výroby meziročně o tři procenta na 4,6 milionu hektolitrů. Zůstal největším exportérem českých piv, jeho přímý export loni převýšil 1,7 milionu hl. Většinu z toho tvořil ležák Pilsner Urquell, který se vaří pouze v Plzni a vyváží se do více než 50 zemí. Zbylou část loňských zahraničních prodejů tvořila produkce Velkopopovického Kozla v pivovarech, které mají licenci na jeho výrobu.

Kvůli rostoucím nákladům na energie, obaly a suroviny zdražil Prazdroj letos od dubna půllitr čepovaného piva o jednu korunu. Šlo o všechny značky, tedy Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Birell v sudech a tancích. Ceny lahvového a plechovkového piva se nezměnily. Předtím zvyšoval cenu většiny produktů loni v říjnu v průměru o tři procenta, poprvé po třech letech zdražil čepovaná piva.