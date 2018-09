Plzeň - Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny některých piv v průměru o 3,7 procenta. Zdražení se dotkne především balených i čepovaných ležáků, které na trhu patří k dražším pivům. Ceny výčepních piv v sudech a tancích se nemění. Informaci o zvýšení cen získala ČTK od některých největších odběratelů, kterým pivovar změnu už začal oznamovat. Balený i čepovaný Pilsner Urquell podraží o 1,50 Kč na půllitr. Zdražení ČTK potvrdila mluvčí pivovaru Jitka Němečková. Prazdroj tak podle ní reaguje na zvyšující se náklady. Budějovický Budvar zřejmě zvýší po Novém roce ceny piva ve slevových akcích. Se zdražením počítá třeba i humpolecký pivovar Bernard.

Prazdroj naposledy zdražoval loni v říjnu o 3,1 procenta, ale pouze balená piva. Ceny čepovaných piv se dva roky neměnily. Změnu cen největšího českého pivovaru v minulosti kopírovala většina tuzemských pivovarů.

Ležáky v lahvích a plechovkách i čepované od října zdraží zhruba o korunu, Pilsner Urquell o 1,50 Kč za půllitr. Ceny jedenáctistupňových piv se zvednou asi o 60 haléřů za půllitr. Ceny výčepních piv v sudech a tancích se nemění, u balených desítek se zvednou pouze u některých značek. Cena nejpopulárnějších desítek Gambrinus a Radegast a také ciderů zůstane na současné úrovni.

Prazdroj loni prodal v ČR a v cizině rekordních více než 11 milionů hektolitrů piva, meziročně téměř o tři procenta více. Odbyt v zahraničí přesáhl čtyři miliony hektolitrů a meziročně se zvýšil o osm procent. Tuzemské prodeje činily sedm milionů hektolitrů piva.

Zdražení je reakcí na zvyšující se náklady, uvedla mluvčí pivovaru. Podle ní rostou ceny vstupních materiálů, zvyšují se zejména náklady v dopravě a logistice - především u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají i zvyšující se mzdy. "Zohlednit musíme i vysoké investice, včetně již naplánované stavby nové linky na plechovky v Nošovicích a loňských i letošních investičních akcí, které jsme realizovali. Dohromady jde o více než 1,2 miliardy korun, které směřovaly zejména do výroby ležáků," řekla Němečková.

Cílem Prazdroje je také cenově odlišit desítistupňová, jedenáctistupňová a dvanáctistupňová piva, dodala. "Platí to zejména pro obchody, kde ceny piv v posledních mnoha letech víceméně stagnují," uvedla.

Největšího výrobce piva v ČR Plzeňský Prazdroj a další bývalé podniky pivovarnické skupiny SABMiller v Evropě loni na jaře převzala japonská skupina Asahi. Za Prazdroj a další čtyři evropské pivovary zaplatila téměř 200 miliard korun.

Budvar zřejmě zvýší po Novém roce ceny piva ve slevových akcích

Budějovický Budvar zvedne zřejmě příští rok ceny piva, které nabízí ve slevových akcích. Růst cen bude několikaprocentní. Nejde o reakci na zdražení cen piv Plzeňského Prazdroje, ale o následek toho, že ceny v těchto akcích byly příliš nízké, řekl ČTK ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Pivovar Samson z belgicko-brazilské skupiny AB InBev nyní vyhodnocuje dopady nárůstu cen vstupů z důvodu nepříznivé sklizně sladovnického ječmene. ČTK to dnes řekl ředitel Pivovaru Samson Daniel Dřevikovský. Jestli pivovar ceny zvýší, neuvedl.

Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny některých piv v průměru o 3,7 procenta. Zdražení se dotkne především balených i čepovaných ležáků. "My naši cenovou politiku neodvádíme od Prazdroje. Vstupujeme do našeho rozpočtového procesu a na ceny budeme koukat, ale v tuhle chvíli nedokážu vůbec říct, o kolik a jak, spíš půjdeme podle jednotlivých produktů," řekl ČTK ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Myslí si, že je prostor ceny ve slevových akcích zvednout. Nejdřív ale potřebuje znát analýzy a ceny výrobních vstupů. "Obecně jsem přesvědčený o tom, že ty promoční ceny jsou příliš nízké. V minulosti byly hodně nízké, teď bude potřeba nějakých dílčích změn. Nejsme teď připraveni, do konce roku nemáme nic naplánovaného. Nemyslím si, že dřív než po Novém roce budeme něco upravovat," řekl ředitel Budvaru.

Růst by měl být v jednotkách procent. "Nepředpokládám, že bychom měli skákat nějak dramaticky. Spíš se díváme na ty promoční ceny, které máme, než čistě na ceníkové ceny. Potřebuju vědět, jak se vyvinou ceny surovin a všech ostatních věcí, a hlavně, abych dostal jasný přehled cen vstupů. Jsme na začátku toho procesu," řekl Dvořák.

Přímou reakci na zdražení Prazdroje neplánuje ani českobudějovický Pivovar Samson. Teď vyhodnocuje dopady nárůstu cen vstupů, což zapříčinila nepříznivá sklizeň sladovnického ječmene. "Máme vlastní cenovou politiku, kterou nevážeme na změny cen u jiných pivovarů," řekl dnes ČTK generální ředitel Samsonu Daniel Dřevikovský.

Budvar měl loni tržby 2,47 miliardy korun, meziročně klesly o necelá tři procenta. Téměř o sedm procent byl nižší zisk před zdaněním, 314,7 milionu korun. Budvar loni prodal 1,547 milionu hektolitrů piva, meziročně klesl výstav o čtyři procenta, a to navzdory vyššímu exportu. Pivovar se 670 zaměstnanci loni vyvezl rekordní objem piva. Do 76 zemí exportoval více než 990.000 hektolitrů piva, meziročně o 1,5 procenta více.

Pivovar Samson loni meziročně zvýšil tržby o 6,3 procenta na 89,1 milionu korun, zisk nezveřejnil. Výstav loni vzrostl z 82.800 hektolitrů na 88.000 hektolitrů. Prodej piva se loni zvýšil především v Česku, meziročně o 25 procent.

Pivo zdraží i některé další pivovary

Zdražení svých výrobků chystají také některé další pivovary v Česku. Se zvýšením cen v nejbližších týdnech a měsících počítá humpolecký pivovar Bernard. Zdražovat bude také pivovar v Náchodě či brněnský pivovar Moravia. Jako důvod pivovarníci uvádějí stoupající ceny surovin, zjistili krajští zpravodajové ČTK. Plzeňský Prazdroj dnes potvrdil, že od 1. října zvýší ceny některých svých piv v průměru o 3,7 procenta. Výhledově zřejmě zdraží některá svá piva Budějovický Budvar.

Zdražení svých produktů zvažuje náchodský pivovar Primátor, který je největším v Královéhradeckém kraji. Ředitel pivovaru Josef Hlavatý dnes ČTK řekl, že by k tomu mělo dojít ještě letos. "Zdražovat budeme, otázka je odkdy a o kolik. Určitě to ale nebude k 1. říjnu," řekl Hlavatý. Podle něj to souvisí s rostoucími náklady. "Zvažujeme, že do konce roku přistoupíme k úpravě cen. Klíčové suroviny letí nahoru, nevíme ale ještě, jaké budou ceny sladu, chmele, takže vyčkáváme. Mělo by jít o zdražení v řádech desítek halířů. Zdražení u silnějších piv je zpravidla vyšší a u slabších nižší," řekl Hlavatý. Náchodský pivovar se profiluje jako výrobce speciálních piv. Jeho výstav se pohybuje nad hranicí 130.000 hektolitrů ročně.

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci, který je největším výrobcem piva na Vysočině, počítá se zvýšením cen v nejbližších týdnech a měsících. Podle mluvčího pivovaru Zdeňka Mikuláška to bude kvůli rostoucím nákladům způsobeným situací na trhu. "Nedostatek sladovnického ječmene, špatná úroda chmele, nárůst mezd," řekl dnes ČTK k důvodům zdražení. Mikulášek dále uvedl, že v jakém termínu a v jaké výši zdražení bude, zatím nebylo stanoveno.

Problém s rostoucími náklady řeší také brněnský pivovar Moravia. "Pravděpodobně nás zdražení čeká také. Nejspíš se dotkne lahvového piva, sudového nejspíš zatím ne, jasněji bude tak za měsíc," řekl ČTK vrchní sládek pivovaru Jan Grmela. Zdražování by se podle něj mělo pohybovat v jednotkách korun.

Ceny piva prodávaného v obchodech při slevových akcích zřejmě příští rok zvedne Budějovický Budvar. Ředitel Budvaru Petr Dvořák ČTK řekl, že nejde reakci na zdražení cen piv Plzeňského Prazdroje, ale o následek toho, že ceny v takzvaných promočních akcích byly příliš nízké.

O případném zdražení zatím nerozhodl pivovar Svijany, který je největším pivovarem v Libereckém kraji. "Analyzujeme situaci a čekáme na výsledky jednání o cenách surovin," řekl na dotaz ČTK Luboš Spálovský, mluvčí společnosti, která patří do desítky největších pivovarů v zemi.

S případnou úpravou cen vyčkává také přerovský pivovar Zubr. "Ohledně cenové strategie pro rok 2019 zatím nebylo rozhodnuto, řekl ČTK ředitel pivovaru Tomáš Pluháček.