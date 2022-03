Prazdroj nepřijímá kvůli válce žádné objednávky z Ruska ani z Běloruska

Plzeň - Plzeňský Prazdroj nebude kvůli válce na Ukrajině přijímat žádné objednávky na své produkty z Ruska, které patřilo mezi exportní trhy značek Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel. Stejné rozhodnutí platí také pro Bělorusko. ČTK to dnes řekl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Neuvedl, kolik piva do Ruska Prazdroj běžně exportoval s tím, že prodeje v jednotlivých zemích nekomentuje. Dříve uvedl, že Rusko patří z pohledu objemu k významnějším exportním zemím. Podle informací ČTK se prodeje do Ruska pohybovaly v objemu menších desítek tisíců hektolitrů ročně. Pivovar tento objem nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Největší český pivovar vyrábí licenčně Velkopopovického Kozla také v ruské Kaluze. "Podle posledních informací je tam licence v chodu," řekl Kovář.

Na Ukrajinu pivovar vyvážel značky Pilsner Urquell, Kozel a Gambrinus, licenčně se tam Kozel také vyrábí. Export je nyní zastaven, uvedl Kovář. "Aktuální situaci na Ukrajině pečlivě sledujeme a analyzujeme s ohledem na další kroky. Licenční výroba na Ukrajině je nyní ovlivněna konfliktem. Detaily ani místo výroby Kozla teď nechceme sdělovat. Nyní se soustředíme na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny," uvedl.

Prazdroj se podle Kováře spolu se zaměstnanci už minulý týden zapojil do humanitární pomoci organizace Člověk v tísni. "Každý dar našich zaměstnanců firma minimálně zdvojnásobí. Základní filosofií pivovarnictví je lidská sounáležitost a pospolitost. Všichni teď vyjadřujeme plnou solidaritu se zasaženými oblastmi a jejich obyvateli," uvedl Kovář. Dary putují na základní humanitární pomoc, na zakoupení zdravotnických pomůcek, potřebných potravin nebo na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky. Soustředíme se na další aktivity pomoci lidem postiženým tímto válečným konfliktem ve spolupráci s neziskovými organizacemi nebo městy, dodal.

Prazdroj prodal předloni v tuzemsku a v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej v ČR klesl meziročně o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů. Loňské prodeje zveřejní pivovar na přelomu dubna a května. Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v ČR, od roku 2017 ho vlastní japonská skupina Asahi.

České pivovary v roce 2020 do Ruska vyvezly podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven půl milionu hektolitrů piva, což byla zhruba dvě a půl procenta z jejich celkového výstavu.