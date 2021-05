Prazdroj loni za pandemie snížil prodej piva o 4,2 pct na 11,2 milionu hl

Plzeň - Plzeňský Prazdroj prodal loni v době pandemie koronaviru v ČR i v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů svých piv, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej piva v zahraničí ale meziročně vzrostl o jedno procento na 4,52 milionu hektolitrů. Pivovar zveřejnil počátkem března výsledky loňských prodejů v ČR, které meziročně klesly o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů. Také v cizině se snížily prodeje piva v tancích a sudech, ale zájem o balené pivo vzrostl o 17 procent, mnohem víc než v tuzemsku, řekl ČTK generální ředitel Grant Liversage.

Čistý export Prazdroje bez licenční výroby v zahraničí loni vzrostl o 1,5 procenta na 1,82 milionu hektolitrů. "Nejsilnějšími obchodními teritorii pro nás zůstávají Slovensko, Německo a Polsko," uvedl manažer exportu Jiří Soukup. Celkový objem, který pivovar prodává v cizině, je součtem vyvezeného piva a piva vyrobeného v zahraničních licencích. "V tomto případě se jedná jen o Velkopopovického Kozla, jehož prodeje v licenci loni zůstaly na úrovni roku 2019 v objemu 2,7 milionu hektolitrů," řekl dnes mluvčí plzeňské pivovarnické skupiny Zdeněk Kovář.

Export ležáku Pilsner Urquell, který se vyrábí pouze v Plzni a odtud se vyváží do více než 50 zemí světa, koronavirová krize postihla výrazně, jeho vývoz klesl o 6,3 procenta na 1,1 milionu hektolitrů. Celkem se tak loni prodalo v ČR i ve světě 2,4 milionu hektolitrů plzeňského ležáku, tedy zhruba o deset procent méně než v roce 2019. "Dlouhodobě dbáme na to, aby se Pilsner Urquell za hranicemi prosazoval zejména v hospodách a restauracích, kde jsme před koronavirem masivně školili výčepní, aby se dokázali o pivo správně postarat a dopřát zahraničním milovníkům piva stejný zážitek jako mají tuzemští pivaři. V tom pokračujeme také po dobu pandemie, i když jsme všechno ve valné většině museli přesunout do on-line prostředí," řekl Kamil Růžek, obchodní sládek Prazdroje pro exportní trhy.

Celkové loňské výsledky odrážejí podle Liversage unikátnost české pivní kultury s vysokým podílem čepovaného piva. Omezení gastroprovozů proto domácí trh výrazně poznamenalo . "Naopak v zahraničí dominuje mnohem víc balené pivo, a covid proto na export neměl takový vliv. Když ale vezmu všechny naše prodeje doma a v zahraničí za rok 2020 jako jeden celek, tak vidíme, bohužel, celkový pokles o 4,2 procenta," dodal.