Prazdroj dokončil v Plzni instalaci dvaceti tanků za 290 milionů Kč

Plzeň - Plzeňský Prazdroj dokončil instalaci 20 cylindrokónických tanků pro výrobu piva Pilsner Urquell. Jde o investici za 290 milionů korun. Největší český pivovar dnes zprovoznil druhý blok deseti ležáckých tanků za 170 milionů. Už loni instaloval deset stejných nádob na kvašení. Pivovar tak zvýšil kapacitu kvašení a ležení piva o 500.000 hektolitrů za rok, řekla ČTK jeho mluvčí Jitka Němečková.

"Investice navazovala na rozšíření varny Pilsner Urquell. Pivovar reaguje na zvyšující se zájem o pivo v ČR i v cizině," dodala. Kapacitu výroby piva Pilsner Urquell Prazdroj loni v červnu zvýšil téměř o třetinu. Nová technologie stála 280 milionů Kč, z toho 160 milionů šlo do rozšíření varny. Pivovar zvýšil výrobu na 3,5 milionu hektolitrů ročně.

Podle technického ředitele Prazdroje Pavla Šemíka bude nyní díky tankům kapacita výroby Pilsneru Urquell dostatečná. "Ale do budoucna umí varna ještě víc, takže můžeme v rozšiřování pokračovat. Na příští sezonu nám tohle stačí a mělo by to pokrýt vyšší poptávku doma i v zahraničí. Ale máme další plány na expanzi, pokud se bude dařit," uvedl. Celkem má teď pivovar 150 tanků na výrobu Pilsner Urquell. V Plzni se začaly instalovat v roce 1993 a mají objemy 800, 1800, 2500, 3200 a 5100 hektolitrů.

"Pořízení dalších ležáckých tanků souvisí s loňským navýšením kapacity varny, kterou tak nyní můžeme využívat k maximálním možným objemům vaření piva," řekl manažer investic Tomáš Kosmák.

Dnes instalované cylindrokónické nerezové tanky měří 24 metrů, průměr mají 6,4 metru a každý váží 33,5 tuny. Objem tanku je 5100 hl, každý tak pojme přes milion půllitrů piva. Vyrobila je německá firma Ziemann Holvrieka z Bürgstadtu.

Prazdroj prodal loni v ČR a v cizině rekordních 11,5 milionu hektolitrů piva, meziročně o čtyři procenta více. Odbyt v zahraničí činil 4,3 milionu hektolitru, o 4,5 procenta více, což bylo také maximum v historii firmy. Přímý export piva vyrobeného ve třech českých závodech Prazdroje vzrostl o 13 procent a překročil 1,7 milionu hektolitru. Na domácím trhu se prodej piva zvýšil o 3,8 procenta na 7,2 milionu hektolitru. "Obliba prémiového ležáku Pilsner Urquell každoročně roste, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Loni jsme ho vyvezli přes 1,1 milionu hektolitrů, meziročně o desetinu více. Vaříme ho výhradně v Plzni pro český i světový trh, i proto bylo nutné přistoupit ke zvýšení počtu tanků, abychom zvládli pokrýt poptávku," řekl obchodní ředitel Tomáš Mráz. Pivovar, který je součástí japonské nápojářské skupiny Asahi, vykázal loni čistý zisk 4,5 miliardy korun při tržbách 16,5 miliardy Kč.